Mode: décès du créateur Josephus Thimister, ancien directeur artistique de Balenciaga

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le créateur de mode néerlandais Josephus Thimister, ancien directeur artistique de Balenciaga et Charles Jourdan, est décédé à l'âge de 57 ans a annoncé mercredi la Fédération française de la Haute couture et de la mode.

Josephus Thimister avait dirigé Balenciaga entre entre 1991 et 1997, avant de créer sa propre maison de haute couture, prêt-à-porter, chaussures et accessoires, "Thimister Paris".

Selon le Dictionnaire international de la mode, il avait contribué "par son style minimaliste et sa grande maîtrise de la coupe à moderniser l'image de la maison" Balenciaga, avant que ne lui succède Nicolas Ghesquière.

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode a regretté dans un communiqué "la disparition de Josephus Thimister dont l’avant-gardisme, l’élégance et la maîtrise de la coupe ont, pendant de nombreuses années, contribué à l’élan créatif parisien".

Les causes et le lieu de sa mort n'ont pas été communiqués.

Lors de son quatrième défilé parisien, en 2010, le créateur néerlandais avait marqué les esprits avec une collection unisexe en rouge, kaki et écru, inspirée de la Première guerre mondiale. "Le thème militaire permet de redescendre un peu de la couture, de la rendre plus humaine, plus accessible", expliquait alors à l'AFP le créateur aux allures de jeune homme, décrivant "un mélange d'ultra-sophistication et d'ultra-brut".

Né le 16 septembre 1962, diplômé de l'université de Cambridge et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, Josephus Thimister a débuté chez Karl Lagerfeld en tant qu'assistant à la collection masculine.

Il avait ensuite rejoint la maison Jean Patou, avant de prendre en charge en 1991 la direction artistique de Balenciaga pour le prêt-à-porter et les accessoires. De 1998 à 2001, il prend aussi la direction artistique de la marque italienne Genny. En 2006, il succède au bottier anglais Patrick Cox à la direction artistique du chausseur Charles Jourdan. Il a aussi travaillé pour de nombreuses marques de prêt-à-porter en tant que consultant.

© 2019 AFP