CAN-2021 - Éliminatoires : l'Algérie en démonstration, le Ghana déjà en jambes

Très inspirée, l'Algérie a fait exploser la Zambie (5-0), pour le compte des éliminatoires de la CAN-2021. Le Ghana a fait le travail face à l'Afrique du Sud (2-0), tandis que les voisins, Mali-Guinée et RD Congo-Gabon, se sont neutralisés.

Au lendemain de l'entrée en lice victorieuse du Sénégal et du Nigeria, les éliminatoires de la CAN-2021 se poursuivent sur le continent africain. Une nouvelle levée de rencontres qui a notamment vu l'Algérie, tenante du titre, et l'Égypte, pays-hôte de la dernière Coupe d'Afrique des nations, retrouver les pelouses. Le Ghana, le Mali, la Guinée et la RD Congo étaient également sollicités.

Cette flopée de têtes d'affiche a connu des fortunes diverses, jeudi 14 novembre. Bousculée par une Zambie toujours compliquée à manoeuvrer, l'Algérie a tout de même fait le plein, en profitant d'un but de Bensebaini juste avant la pause (1-0, 44e) pour prendre les devants, avant de doubler la mise sur pénalty, grâce à l'inévitable Bounedjah (2-0, 68e). Supérieurs techniquement, les Verts ont même soigné leurs statistiques en fin de rencontre, sur une merveille de frappe enroulée signée Belaili (3-0, 75e) puis un but tardif de Soudani (4-0, 87e). Et Bounedjah s'est même offert un doublé sur une superbe balle piquée pour parachever la fête (5-0, 90e).

Le Ghana solide, la RD Congo tenue en échec

La reprise a également été couronnée de succès pour le Ghana, qui avait fort à faire face à l'Afrique du Sud, pour sa première sortie dans le groupe C. Les coéquipiers des frères Ayew sont parvenus à assurer l'essentiel grâce à Thomas, buteur après la demi-heure de jeu (1-0, 36e), puis Mohammed Kudus (2-0, 80e).

Trois points auxquels n'ont en revanche pas pu goûter les Léopards de la RD Congo. Devant leur public, les hommes de Christian Nsengi-Biembe ont été tenus en échec par le Gabon (0-0), et partagent donc les points dans un groupe D dominé par la Gambie, victorieuse la veille de l'Angola.

Sans Salah, l'Égypte n'y arrive pas

Dans l'autre duel de voisins de la soirée, le Mali et la Guinée ont été beaucoup plus inspirés devant le but. Quatre réalisations, mais un résultat similaire, puisque le Sily national a ramené un bon point de Bamako en revenant par deux fois au score face aux Aigles (2-2).

Enfin, au rang des grosses déceptions, difficile de ne pas mentionner l'Égypte qui, amputée de sa star Mohamed Salah, n'a pu faire mieux qu'un triste nul face au Kenya, devant son public (1-1). À la surprise général, ce sont du coup les Comores qui prennent la tête du groupe G, à la faveur d'un court mais précieux succès sur la pelouse du Togo (0-1).



• Tous les résultats du jeudi 14 novembre

Groupe A

Mali 2 - 2 Guinée

Groupe C

Ghana 2 - 0 Afrique du Sud

Groupe D

RD Congo 0 - 0 Gabon

Groupe F

Mozambique 2 - 0 Rwanda

Groupe G

Égypte 1 - 1 Kenya

Togo 0 - 1 Comores