Euro-2020 : après le nul de l’Islande en Turquie, les Bleus d’ores et déjà qualifiés

L’équipe de France de football sera bien au rendez-vous de l’Euro-2020. Les Bleus ont vu leur qualification officialisée avant même leur rencontre du soir face à la Moldavie, en raison du match nul de l'Islande en Turquie (0-0).

Les Bleus n’auront donc même pas l’occasion de se faire peur à l’occasion de la réception de la modeste Moldavie, pour le compte des éliminatoires de l’Euro-2020. L’équipe de France de football, qui avait déjà un pied et demi en phase finale du prochain rendez-vous continental, a vu son billet officiellement composté, puisque l’Islande n’a pas réussi à s’imposer en Turquie (0-0), jeudi 14 novembre. Les Turcs sont également qualifiés.

Champions du monde en titre, les Bleus pourront donc ambitionner de réaliser le doublé Mondial-Euro qu’ils étaient parvenus à inscrire à leur palmarès entre 1998 et 2000. D’ici-là, il leur faudra avant tout aller chercher la première place du groupe G de ces éliminatoires, afin d’espérer être reversés dans l’un des deux premiers chapeaux. Pour l'heure, les Français sont deuxièmes, mais avec un petit point de retard sur la Turquie, freinée par l'Islande et qui compte un match de plus. Mathématiquement, les Bleus ont donc leur destin en mains.

La première place à tout prix

L’enjeu est considérable, puisqu'en terminant deuxième derrière la Turquie, la France risquerait d’être placée dans les chapeaux 3 ou 4, ce qui augurerait d’un groupe potentiellement compliqué. La radio française RTL, qui s'est essayée à composer le pire "groupe de la mort" possible, évoque par exemple une poule qui pourrait réunir la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. Hautement hypothétique pour l’heure, mais pas franchement rassurant à deux semaines du tirage au sort, programmé le 30 novembre à Bucarest (Roumanie).

L’Euro-2020, deuxième édition du tournoi à 24 équipes, se déroulera du 12 juin au 12 juillet, dans 12 villes de 12 pays d’Europe. Un dispositif exceptionnel voulu par l’UEFA pour célébrer les 60 ans de sa compétition reine de sélections nationales.