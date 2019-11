Pays-Bas: l'auteur d'une biographie de Johan Cruyff épinglé par la justice

Publicité Lire la suite

La Haye (AFP)

Un tribunal d'Amsterdam a sommé vendredi l'auteur d'une biographie de Johan Cruyff de rectifier un passage dans le livre, selon lequel le célèbre footballeur néerlandais aurait reçu des millions d'euros d'une fondation qui porte son nom.

Dans son ouvrage publié vendredi, Auke Kok écrit que la Fondation Johan Cruyff lui versait chaque année 1 million d'euros pour pouvoir utiliser son nom et son image, citant trois sources différentes issues de l'entourage de l'ancien footballeur, selon ses dires.

La fondation, association à but non lucratif crééé par Johan Cruyff en 1997, a réfuté ces allégations et introduit une procédure de référé (procédure d'urgence) devant un tribunal d'Amsterdam, lui demandant d'ordonner le retrait du livre du marché.

"Le passage dans le livre d'Auke Kok selon lequel Johan Cruyff a reçu de l'argent de la Fondation Johan Cruyff est irrégulier et doit être rectifié", a déclaré le tribunal d'Amsterdam dans un tweet.

"Dans les exemplaires déjà imprimés, cela doit être fait au moyen d'un insert, il n'est pas nécessaire de retirer le livre du marché", a-t-il ajouté à l'issue de l'audience, qui a attiré l'attention de nombreux médias locaux.

Longuement interrogé par le juge, Auke Kok a avoué ne plus être certain de ses propos : "Après toute cette affaire, j'ai commencé à douter de la véracité de cette déclaration. Je n'aurais pas dû l'écrire de cette façon. Si je peux contribuer publiquement à la rectification, je le ferai", a-t-il déclaré devant la Cour.

La fondation et la famille de l'ancien footballeur avaient refusé de coopérer avec l'auteur pour l'écriture de l'ouvrage, déjà tiré à 65.000 exemplaires selon la télévision publique néerlandaise NOS, ce qui est beaucoup aux Pays-Bas pour un livre de non-fiction.

Johan Cruyff est décédé en 2016 à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Il est considéré comme un monument du football mondial ayant incarné le fameux "football total" dans les années 1970.

