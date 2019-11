CAN-2021 - Éliminatoires : service minimum pour la Côte d'Ivoire et Madagascar

Pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN-2021, la Côte d'Ivoire et Madagascar ont tous les deux empochés les trois points, en dominant respectivement le Niger (1-0) et l'Éthiopie (1-0).

Publicité Lire la suite

Première journée "allégée" en cette semaine consacrée aux éliminatoires de la CAN-2021, avec seulement deux rencontres au programme : celles du groupe K, qui ont tout d'abord vu Madagascar se frotter à l'Éthiopie, puis la Côte d'Ivoire recevoir le Niger.

Quart-de-finalistes surprises de la CAN-2019, les Barea ont donc retrouvé les joutes continentales avec l'espoir de confirmer leur nouveau statut. Et la tâche ne s'est pas avéré facile, face à l'Éthiopie, puisque les hommes de Nicolas Dupuis n'ont dû leur salut qu'à un but du Troyen Rayan Raveloson, inscrit peu après le premier quart d'heure de jeu (1-0, 18e).

Un succès acquis sans marge, devant le public du stade municipal de Mahamasina, à Antananarivo, mais qui suffit à Madagascar pour s'installer en tête du groupe K des qualifications.

Gradel se manque, la Côte d'Ivoire s'en sort

Au soir de cette 1e journée, les Malgaches partagent ce statut de premier de cordée avec la Côte d'Ivoire, qui pourra au moins se féliciter d'avoir évité un match nul qui leur tendait les bras facer au Niger. La faute, notamment, à un pénalty manqué en première période par Gradel, alors qu'il avait retiré le ballon des mains de Pépé, qui s'apprêtait à le frapper.

Et c'est finalement sur un second pénalty, contesté avec véhémence par les joueurs nigériens, que Kessié a fini par donner l'avantage aux Éléphants, après l'heure de jeu (1-0, 68e), avant de sortir sur blessure. Un petit but suffisant pour partager la tête du groupe K avec Madagascar. Pour la démonstration de force, il faudra patienter.

• Tous les résultats du samedi 16 novembre