CAN-2021 – Éliminatoires : le Sénégal, le Mali et le Cameroun font le plein

La Coupe d'Afrique des nations 2021 sera accueillie par le Cameroun. AFP

Contrat rempli pour la plupart des têtes d'affiche africaines en lice pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2021. Le Sénégal et le Mali ont empoché trois points, imités un peu plus tard par le Cameroun et le Nigeria.