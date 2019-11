Coupe d'Europe: le Racing, Clermont et Toulouse au rendez-vous

Publicité Lire la suite

Pro et anti-européens? Le Racing, Clermont et Toulouse, qui affectionnent particulièrement la Coupe d'Europe, ont démarré la phase de poules avec des succès prometteurs, au contraire de La Rochelle, Lyon et Montpellier, battus lors de la 1re journée de vendredi à dimanche.

. Le Racing et Clermont flambent

Quel crédit accorder au succès bonifié du Racing face aux Saracens, tenants du titre (30-10)? Le club des Hauts-de-Seine a certes réalisé "un match plein", comme l'a souligné son capitaine Henry Chavancy. Mais les Londoniens sont arrivés à l'Arena sans leurs internationaux anglais, laissés au repos, et plus préoccupés par le championnat d'Angleterre, où ils ont été sanctionnés d'un lourd retrait de points (35), que par l'épreuve continentale. Muselés offensivement, ils n'avaient plus rien de l'épouvantail de ces dernières saisons.

Ce n'est pas le problème du Racing, qui a fait le plein de points et se tourne désormais vers le Munster, autre rival pour la qualification dans la poule 4, la plus relevée. Si Virimi Vakatawa, intenable et encore auteur d'un essai, ne descend pas de son nuage d'ici Limerick, les Ciel et Blanc pourraient peut-être se débarrasser coup sur coup de deux concurrents pour le titre européen.

Clermont, finaliste 3 fois en 5 ans (2013, 2015, 2017) mais absent l'an passé, a pour son retour également raflé les 5 points en réalisant un festival offensif face aux Harlequins (53-21). Sept essais, pas de bonus offensif laissé aux Londoniens et des cadres (Peceli Yato, Alivereti Raka, Camille Lopez) en grande forme: l'ASM a démarré en trombe et s'est aussi rassurée, une semaine après être passée au travers à Toulouse (34-8).

. Toulouse se sort du piège

Rassuré par ce succès et le retour de ses internationaux franaçis, le champion de France toulousain a tout aussi bien pris le virage européen en s'imposant dans la douleur à Gloucester (25-20). Un succès à l'extérieur précieux pour la course à la qualification et au-delà, les meilleures équipes de phase de poule étant assurées de recevoir jusqu'à la finale à Marseille.

Le Stade Toulousain, demi-finaliste au printemps dernier pour la première fois depuis 2011, en est encore loin mais ne cache pas ses ambitions: son jeune groupe a gagné en expérience et sa poule semble taillée sur-mesure (Gloucester, Connacht, Montpellier), contrairement à la saison passée où il s'était extirpé avec le Leinster de la poule de la mort.

. Les flops: Montpellier et La Rochelle déçoivent

De l'autre côté, les trois autres clubs français ont déçu à des degrés variés. Le moins à blâmer est Lyon même si son manager Pierre Mignoni avait promis que le LOU, pour sa seconde aventure européenne, allait se donner à fond après le zéro pointé de la saison dernière.

Mais les Lyonnais, malgré une bonne seconde période, ont cédé à Northampton (25-14). Rien de catastrophique mais dans une poule où le Leinster, finaliste 2019 et champion 2018, a comme prévu fait le plein de points contre Trévise (33-19), ils ont grillé un joker.

Comme Montpellier, battu de justesse au Connacht (23-20), l'adversaire le plus faible d'une poule 5 dont Toulouse est le grand favori. Le MHR, très indiscipliné et maladroit, devra faire nettement mieux la semaine suivante contre Gloucester sous peine de disputer ensuite pour du beurre la compétition.

Celle-ci est déjà fortement compromise pour La Rochelle, d'ordinaire imprenable ou presque à domicile et qui a lourdement chuté d'entrée face à Exeter (31-12). Les Rochelais ont manqué de réalisme, à l'image d'Ihaia West pas dans son assiette, au contraire d'Anglais très opportunistes qui repartent avec un succès bonifié et frappent un grand coup dans la poule 2, assez homogène.

