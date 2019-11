Après Venise sous les eaux, Pise et Florence en état d'alerte

Déjà inondée, Venise a de nouveau subi une marée haute, dimanche, mais de moindre ampleur. Florence et Pise sont également en état d'alerte face à la montée des eaux.

Dévastée par les inondations depuis une semaine, Venise a de nouveau subi une marée haute, dimanche 17 novembre, mais de moindre ampleur. Des alertes ont également été émises pour les villes de Florence et Pise, en raison des pluies incessantes qui s'abattent sur l'Italie.

L'"acqua alta", ou marée haute, s'est élevée à 1,50m dimanche, loin derrière le pic de 1,87 m de mardi qui a frappé la "Sérénissime", inondée depuis, et dont les images ont fait le tour du monde.

"L'eau a cessé de monter", a tweeté le maire de Venise Luigi Brugnaro. "Pic de 150 cm...Les Vénitiens ne sont à genoux que lorsqu'ils prient. Venise va repartir", a-t-il également écrit.

L’acqua ha finito di crescere. Picco a 150cm a Punta della Salute. I #veneti e #veneziani sono in ginocchio solo quando pregano. #Venezia si sta dando da fare per ripartire. pic.twitter.com/C5i0ORbdOB Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 17, 2019

Florence et Pise en alerte

Les prévisions météorologiques prévoient des marées n'excédant pas 110 cm pour les jours à venir, ce qui devrait permettre à la cité lacustre d'évaluer les dégâts, d'ores et déjà estimés par le maire à plus d'un milliard d'euros. L'emblématique place Saint-Marc a d'ailleurs été rouverte en fin de journée dimanche.

Plus au sud, en Toscane, ce sont deux autres joyaux italiens, Florence et Pise, qui ont été placées en état d'alerte en raison de la menace des eaux. Le président de la région Toscane, Enrico Rossi a confirmé le risque de débordement du fleuve Arno et indiqué que des pontons avaient été installés sur les rives à Pise "par mesure de précaution".

Plus de 50 églises endommagées

L'armée italienne a tweeté des photos de militaires consolidant les berges de l'Arno, qui traverse également Florence, et dont les eaux ont dangereusement monté dans la nuit de samedi à dimanche. La protection civile italienne a conseillé aux habitants de ne pas s'approcher des berges du fleuve.

Depuis mardi à Venise, plus de 50 églises ont été endommagées, dont la Basilique Saint-Marc, des boutiques et des demeures inondées. Des hôtels commencent en outre à déplorer des annulations pour les fêtes de fin d'année. Venise, qui compte 50 000 habitants, reçoit 36 millions de touristes par an, dont 90% d'étrangers.

Une aide débloquée

Les habitants dont les logements ont été endommagés peuvent demander une aide gouvernementale immédiate de 5 000 euros, et les commerçants peuvent recevoir jusqu'à 20 000 euros.

Jeudi soir, le gouvernement du Premier ministre Giuseppe Conte avait approuvé l'instauration de l'état d'urgence à Venise et annoncé le déblocage de 20 millions d'euros "pour les interventions les plus urgentes".

