Qualifs Euro-2020: Belfast, ornière en trompe-l'œil pour les Pays-Bas

Bruxelles (AFP)

La faiblesse de leur match en Irlande du Nord (0-0), samedi lors de la 9e journée des qualifications, n'enlève rien à la performance d'ensemble: les Pays-Bas ont mérité leur retour à l'Euro, au terme d'une campagne maîtrisée.

Quel trompe-l'œil que cette soirée à Belfast! Bousculés par des Nord-Irlandais opportunistes à défaut d'être meilleurs, les "Oranje", absents de l'Euro-2016 et du Mondial-2018, ont vacillé jusqu'au coup de sifflet final.

Pire, leur qualification aurait pu s'envoler lorsqu'un penalty a été sifflé à la demi-heure de jeu en faveur de leurs hôtes.

C'est finalement le ballon qui a terminé dans les nuages, avec l'aide involontaire du capitaine Steven Davis.

"Heureusement qu'ils ratent le penalty", a soufflé le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman à la fin de la rencontre.

Même sentiment de soulagement du côté du capitaine Virgil van Dijk, pour qui "on pourrait parler pendant des heures, mais on va à l'Euro".

La fin aurait-elle primé sur les moyens pour les Néerlandais? Le jugement semble trop sévère, au vu de l'ensemble de leur campagne.

Dans un groupe C comportant notamment l'Allemagne, championne du monde 2014, et l'Irlande du Nord, les Oranje peuvent se targuer d'un bilan quasiment parfait.

Défaits 3-2 à domicile par la "Mannschaft" en mars, ils ont rendu la monnaie de leur pièce aux Allemands en allant s'imposer à Hambourg, en terrain adverse, au début du mois de septembre (4-2).

Mieux: en attendant la réception de l'Estonie, mardi pour la dernière journée des qualifications, les Pays-Bas n'ont abandonné aucun point en route contre les "petits" du groupe, à savoir les Baltes et le Belarus.

"Nous sommes de nouveau une équipe difficile à battre", a exulté Daley Blind dans le quotidien Algemeen Dagblad (AD).

Le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam sait de quoi il parle, lui qui a participé à la dernière grande compétition disputée par les Pays-Bas.

En 2014, il faisait partie des onze Néerlandais battus aux tirs au but par l'Argentine, en demi-finales de la Coupe du Monde.

- Partition collective -

Arrivé plus récemment en sélection, son équipier Quincy Promes salue également, dans le même journal, "une équipe qui revient de loin".

"Je pense qu'on affiche une plus grande unité qu'auparavant", a-t-il ajouté.

Au pays des Matthijs de Ligt (Juventus de Turin), Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Virgil van Dijk (Liverpool), ce ne sont pas les talents individuels qui manquent.

Restait à Ronald Koeman à trouver la martingale pour que la partition collective sonne enfin juste.

Dès le mois de juin, les Néerlandais affichent leur ambition de revenir au premier plan en atteignant la finale de la première Ligue des Nations (défaite 1-0 contre le Portugal).

Mais la prudence reste alors de mise, car dans la course à l'Euro-2020, l'Irlande du Nord compte six points d'avance sur les Pays-Bas (elle portera même son ascendant à neuf unités le 11 juin, après avoir disputé tous ses matches contre l'Estonie et le Belarus).

Le viatique des vert et blanc, partiellement dû à un calendrier favorable au début des qualifications, va finalement fondre en deux petits mois.

Entre septembre et octobre, les Pays-Bas alignent quatre victoires de rang, tandis que le compteur de leurs adversaires reste bloqué à 12 unités.

Après le match nul de samedi, la bande de Koeman compte trois points d'avance sur l'Irlande du Nord (16 contre 13). Maintenant que le billet pour l'Euro est composté, elle se permet même de regarder plus haut.

"Nous voulons terminer premiers de la poule. C'est toujours possible", a affirmé le sélectionneur néerlandais samedi.

L'Allemagne compte deux points d'avance sur les Pays-Bas, avant la dernière journée mardi.

"Je ne pense pas qu'elle va facilement triompher de l'Irlande du Nord, si elle joue comme elle l'a fait contre nous", a malicieusement assuré Koeman au micro des journalistes de l'AD.

Après avoir mis fin à une disette de cinq ans, le sélectionneur a sept mois pour relever un défi plus ambitieux: soulever de nouveau le trophée européen, seul titre remporté par les Oranje, en 1988.

