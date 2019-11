Tennis : les Français Herbert et Mahut remportent le Masters de Londres en double

Mahut et Herbert ont enfin été sacrés au Masters de Londres.

Un an après une frustrante défaite en finale, le double français composé de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut est allé chercher le sacre au Masters de Londres. Un nouveau titre majeur pour la paire phare du tennis français.

Quatorze ans après, le double français est à nouveau sacré au tournoi des Maîtres de tennis. Les Bleus Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont allés décrocher leur tout premier succès au Masters en dominant, en finale, le Néo-Zélandais Michael Venus et le Sud-Africain Raven Klaasen (6-3, 6-4).

Bravo @nmahut et @p2hugz vainqueurs du Masters, seul grand titre du circuit qui manquait à leur magnifique palmarès ! https://t.co/coqipnJoo1 FFT (@FFTennis) November 17, 2019

La conclusion sans ciller d'une semaine absolument parfaite pour les deux coéquipiers, qui n'ont pas perdu le moindre set, une première depuis le parcours parfait de la paire Mirnyi/Nestor en 2011. Herbert et Mahut, qui avaient échoué d'un cheveu la saison passée au même stade - ils avaient même manqué une balle de match - réalisent un exploit que le tennis français n'avait plus connu depuis 2005, avec le sacre de Llodra et Santoro.

Un accomplissement de plus pour le duo, qui était déjà devenu le huitième de l'histoire à avoir remporté au moins une fois les quatre tournois du grand chelem, en s'imposant en Australie au début de l'année.