CAN-2021 – Éliminatoires : l'Algérie enchaîne, l'Égypte et la RDC au ralenti

En déplacement au Botswana pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2021, l'Algérie a rempli son contrat avec un nouveau succès. L'Égypte, en revanche, est repartie des Comores avec un nul, le deuxième de rang. Tous les résultats.

Même passé l'euphotie d'un deuxième titre continental, la belle dynamique de l'Algérie semble vouloir se prolonger. Déjà victorieux 5 à 0 de la Zambie lors de la 1e journée des éliminatoires de la CAN-2021, les Verts ont récidivé en prenant à nouveau les trois points, en déplacement sur la pelouse du Botswana (1-0).

Les hommes de Djamel Belmadi n'ont toutefois pas renouvelé la démonstration offensive de leur entrée en lice, se contentant d'un court succès en déplacement. Sans Baghdad Bounedjah (entré en cours de jeu mais avec Andy Delort en pointe, les Fennecs n'ont pas eu le rendement espéré, malgré une très nette domination.

Leur mainmise sur la rencontre s'est d'ailleurs rapidement concrétisée, puisqu'avant même le quart d'heure de jeu, Belaïli (1-0, 14e) s'est illustré en inscrivant un improbable corner direct. Une belle initiative finalement sans suite, mais l'Algérie, forte d'un deuxième succès, n'a pas manqué de conserver la tête du groupe H. Avant le duel entre la Zambie et le Zimbabwe, mardi, ils comptent provisoirement cinq points d'avance sur leur plus proche poursuivant.

L'Égypte et la RD Congo n'y arrivent pas

Les autres favoris au programme de ce lundi de joutes continentale n'ont pas tous connu pareil succès. En déplacement à Sao Tomé-et-Principe, le Ghana a eu toutes les peines du monde à s'imposer, sauvé par un petit but de Jordan Ayew après la pause (1-0, 50e). Écart minimal, donc, pour les Black Stars, qui assurent malgré tout l'essentiel, à savoir la tête du groupe C avec six points en deux matches.

Le bilan est en revanche bien moins glorieux plus au nord-est du continent, du côté de l'Égypte. Toujours privé de Mohamed Salah, le pays organisateur de l'édition 2019 a subi un véritable camouflet en partageant les points avec les Comores (0-0). Un deuxième nul en autant de sorties qui place les Pharaons à la troisième place du groupe G, a égalité avec le Kenya mais deux unités derrière leur hôte du jour, qui domine les débats avec quatre points grâce à son succès inaugural contre le Togo.

Et que dire de la RD Congo... Accrochée par le Gabon en ouverture, elle a subi le même sort sur la pelouse de la Gambie. Par deux fois, les Léopards se sont fait rejoindre, Danso (52e) et Modou Jagne (90e) répondant à Bakambu (45e) et Mukela (75e). Score final, deux buts partout et une inquiétante troisième place pour la RD Congo, qui compte déjà deux points de retard sur la Gambie et le Gabon, co-leaders au soir de la 2e journée de ces éliminatoires.

• Tous les résultats du lundi 18 novembre

Groupe C

Sao Tomé-et-Principe 0 – 1 Ghana

Groupe D

Gambie 2 – 2 RD Congo

Groupe F

Cap Vert 2 – 2 Mozambique

Groupe G

Comores 0 – 0 Égypte

Kenya 1 – 1 Togo