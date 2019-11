Fuite sur le Xinjiang: Pékin évoque des documents "hors contexte"

Publicité Lire la suite

Pékin (AFP)

La Chine a accusé lundi le New York Times (NYT) d'avoir utilisé des documents "hors contexte", après la fuite d'archives concernant la politique du régime communiste dans la région à majorité musulmane du Xinjiang.

Le prestigieux quotidien américain a affirmé au cours du week-end avoir mis la main sur plus de 400 pages de documents internes au pouvoir chinois, dont des discours secrets du président Xi Jinping appelant dès 2014 à lutter "sans aucune pitié" contre le terrorisme et le séparatisme dans cette vaste région du nord-ouest du pays.

D'après des organisations de défense des droits de l'Homme, plus d'un million de musulmans, principalement d'ethnie ouïghoure, sont en détention dans des camps de rééducation politique au Xinjiang. Pékin récuse ce chiffre et évoque des "centres de formation professionnelle" destinés à lutter contre la radicalisation islamiste.

Interrogé sur la fuite du NYT, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a justifié la politique suivie par Pékin dans la région, affirmant que "plusieurs milliers" d'actes terroristes y avaient été commis jusqu'à fin 2016.

"C'est précisément parce qu'une série de mesures anti-terroristes préventives ont été prises à point nommé qu'il n'y a plus eu d'attentats au cours des trois dernières années", s'est-il félicité.

"Non seulement le NYT ignore les faits, mais en plus il utilise des méthodes douteuses consistant à sortir des éléments de leur contexte afin de publier de soi-disant documents internes et calomnier les efforts de déradicalisation et d'anti-terrorisme au Xinjiang", a martelé le porte-parole.

Les documents secrets publiés par le quotidien américain offrent un très rare aperçu des mécanismes à l'oeuvre au Xinjiang.

Selon le journal, cette énorme fuite laisse à penser que la politique suivie dans la région ne fait pas l'unanimité au sein du pouvoir: les documents ont en effet été transmis par un membre de l'appareil, qui a émis l'espoir qu'ils empêchent le régime, y compris le président Xi, "d'échapper à sa culpabilité pour les détentions généralisées" dans cette région.

