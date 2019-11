Au Mali, une attaque jihadiste fait 24 morts dans les rangs de l'armée

Des soldats de l'armée malienne dans les rues de Gao, le 24 juillet 2019. Daphné Benoit, AFP

Les forces maliennes et nigériennes ont mené, lundi, une opération conjointe contre les jihadistes dans l'est du Mali, faisant 24 morts dans les rangs de l'armée et 17 dans ceux des jihadistes.