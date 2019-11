NBA: LeBron James en mode showtime avec les Lakers déplume les Hawks

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

LeBron qui brille devant Bryant, les Lakers qui étincellent face à Atlanta et scintillent tous seuls au sommet du classement: la soirée NBA a été étoilée dimanche à Los Angeles.

. La démonstration

Rares sont les fois où Kobe Bryant décide d'aller voir jouer les Lakers. Alors quand l'ancien maître des lieux a été ovationné à son apparition au Staples Center, cela a eu le don de motiver LeBron James lors de la facile victoire contre Atlanta (122-101).

Shoot à dix mètres, alley-hoop dans la stratosphère, pénétration au milieu de trois défenseurs, passe aveugle, contre après retour canon... LeBron a fait le spectacle, récoltant les applaudissements d'un Kobe hilare, sans oublier de peser sur la rencontre avec 33 points, 12 passes et 7 rebonds).

Dans un match où les Hawks n'ont pas existé à l'exception de Trae Young (31 pts), les autres Lakers à s'être illustrés sont Anthony Davis (14 pts) très actif en défense (5 contres) et Rajon Rondo (15 pts) en sortie de banc.

Forts de leur meilleur départ depuis 2010, les Lakers dominent à l'Ouest avec le meilleur bilan de la Ligue (11 victoires, 2 défaites).

. Le destin

Pour quelques millimètres en moins... Le flotteur lancé au buzzer par Marcus Smart aurait pu rentrer et offrir à Boston un 11e succès consécutif à Sacramento. Sauf que le ballon est doucement ressorti de l'arceau sur lequel il a rebondi, permettant aux Kings de mettre fin à la série de leur adversaire, tout en portant la leur à cinq succès d'affilée.

Le meneur bahamien Buddy Hield, auteur de 35 points, a largement contribué à la victoire à l'arraché des Californiens (100-99). Dans le money-time, il a inscrit son septième panier à trois points du match, pour faire virer "Sac'to" en tête 96 à 95. Le pivot Richaun Holmes a porté le coup de grâce en inscrivant deux lancers francs à 13 secondes du buzzer.

Boston demeure néanmoins en tête de la Conférence Est, devant Miami et Milwaukee.

. Le MVP

A Denver, il est souvent serbe et se nomme Nikola Jokic. Mais cette fois c'est Jamal Murray, jusqu'ici légèrement en-deçà de ses standards cette saison, qui s'est démultiplié pour permettre aux Nuggets de s'imposer largement à Memphis (131-114) et conforter leur 3e place à l'Ouest.

Trois jours après un piètre 1 sur 11 aux tirs contre Brooklyn, le meneur s'est transfiguré. Il a réussi 39 points, son meilleur total de la saison, à 14 sur 24 aux shoots (7 sur 12 derrière l'arc), 8 passes et 3 interceptions.

"Je sentais qu'il allait sortir du bois et shooter à un haut niveau de réussite", l'a complimenté son entraîneur Mike Malone, soulignant également le fait que son joueur n'a perdu aucun ballon.

. Les éclopés

Le match entre New Orleans et Golden State avait plus d'allure à l'infirmerie que sur le parquet, avec sept blessés côté Warriors (Stephen Curry, Klay Thompson, D'Angelo Russell, Kevon Looney, Jacob Evans, Damion Lee, Alen Smailagic) et autant côté Pelicans (Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Derrick Favors, Josh Hart, Jahlil Okafor, Darius Miller).

Au final c'est New Orleans qui s'est imposé (108-100), grâce notamment à 26 points de son vétéran JJ Redick, enfonçant un peu plus Golden State à la dernière place du classement NBA, avec 12 revers en 14 rencontres.

. Le Frenchie

Evan Fournier traverse une bonne passe. Deux jours après avoir marqué 26 points contre San Antonio, il en a rajouté 25 lors de la victoire d'Orlando contre Washington (125-121).

L'arrière, jusqu'ici quelque peu fâché avec son tir à longue distance, a réussi un encourageant 5 sur 8 à trois points, ajoutant 9 passes. Un impact offensif (avec Nikola Vucevic, 30 pts, 17 rbds) qui contribue à la série vertueuse de trois victoires de rang du Magic, 7e à l'Est.

