Athlétisme: Ophélie-Claude Boxberger contrôlée positive à l'EPO

Paris (AFP)

La Française Ophélie-Claude Boxberger, spécialiste du 3.000 m steeple, a été contrôlée positive à l'EPO, a annoncé mardi une source proche du dossier, confirmant une information du site spécialisé Spe15.

Le pôle santé publique du parquet de Paris a de son côté confirmé l'ouverture d'une "enquête préliminaire le 14 octobre des chefs d'infractions à la législation sur le dopage et les substances vénéneuses", enquête confiée à l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) et qui fait suite à un signalement de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) le 11 octobre.

Contactée par l'AFP, l'AFLD s'est refusée à tout commentaire.

Sélectionnée pour les Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre), Ophélie-Claude Boxberger avait quitté la compétition sans briller, au stade des séries. Mais son nom avait été cité dans un contexte tout autre.

Celui du départ précipité, pour "raisons personnelles", du directeur médical Jean-Michel Serra, laissant les Bleus avec un seul médecin disponible en pleine compétition, ratée sur le plan sportif. La divulgation sur les réseaux sociaux de photos attestant de sa relation avec Ophélie-Claude Boxberger, ce qu'il avait toujours nié, l'a alors fragilisé.

Or, en juin dernier, le docteur Serra avait déjà été épinglé pour s'être inquiété du nombre de contrôles subis par Boxberger auprès de l'AFLD, sans en informer sa hiérarchie.

Le site Spe15 fait par ailleurs état d'une perquisition au domicile de l'athlète, tandis que les journaux Le Parisien et L'Equipe indiquent que les gendarmes de l'Oclaesp se sont également rendus au siège de la Fédération française d'athlétisme (FFA).

L'annonce de ce contrôle positif intervient à la veille de la convocation devant les juges antidopage d'une autre athlète tricolore, la marathonienne Clémence Calvin, qui se défendra mercredi avec son mari et entraîneur, Samir Dahmani, après s'être soustraite à un contrôle inopiné au Maroc. Une faute qu'elle réfute mais qui peut lui coûter cher.

