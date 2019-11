Marée noire au Brésil : les habitants en première ligne

France 24

Par : Pierre LE DUFF | Louise RAULAIS

Le Brésil est actuellement en train de vivre la pire marée noire de son histoire. Depuis la fin du mois d'août, du pétrole s'échoue sur le littoral du Nordeste, une région pauvre vivant notamment du tourisme et de la pêche. Face à cette pollution dont on ne connaît toujours pas clairement l'origine, les autorités brésiliennes ont tardé à réagir, et rejettent en bloc les critiques. Nos reporters se sont rendus dans l'État de Bahia.