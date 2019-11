Damien Abad : "Il y a une forme de mea culpa d'Emmanuel Macron envers les maires, mais ça ne peut pas suffire"

Emmanuel Macron était aujourd'hui devant les maires de France, alors qu'il ne s'était pas rendu à leur congrès l'an dernier. Les élus se sont longtemps sentis méprisés par le Président. La faute est-elle réparée? Le chef de l'État a prononcé un discours orienté sur les sujets régaliens et non pas sur les sujets qui fâchent, à savoir le budget et la fiscalité des communes. A-t-il convaincu ? Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale est l'invité de mardi politique.