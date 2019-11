Des photos inédites de Paul Verlaine découvertes et bientôt mises en vente

Publicité Lire la suite

Lille (AFP)

Une découverte "fabuleuse" et "rare": un album comprenant des photos inédites de Paul Verlaine (1844-1896) et de certains proches du poète a été mis au jour à Lille et sera mis en vente la semaine prochaine, a annoncé vendredi le cabinet de courtage de Pas.

Composé de 20 photographies au format carte de visite, l'album a été découvert le 20 octobre, lors d'une journée d'expertise, par l'intermédiaire d'un particulier dont l'identité n'a pas été révélée.

"Ce trésor comprend notamment deux très rares portraits du jeune Paul Verlaine, une photographie inédite de sa mère, Élisa Stéphanie Dehée, et de sa cousine et premier amour, Élisa Moncomble", a annoncé dans un communiqué le cabinet.

"Ce sont des personnes très importants pour Verlaine et pour la première fois, on sait à quoi elles ressemblent", a déclaré vendredi à l'AFP Laudine de Pas, rappelant le rôle de soutien joué par la mère du poète. "En tant qu'expert et courtier, c'est une découverte qui marque une carrière!"

Sur ces clichés au ton jauni, on peut voir le jeune poète, imberbe, assis accoudé à une table ou debout, la tête droite et la main glissée dans une poche.

L'album sera mis en vente à l'Hôtel Drouot à Paris le 20 novembre, à partir de 4.000 euros, un prix de départ qui pourrait s'envoler.

