Plan hôpital: 800 euros net de prime annuelle pour 40.000 infirmiers et aides-soignants d'Ile-de-France

Paris (AFP)

Une prime annuelle de 800 euros net sera attribuée de manière "pérenne" à quelque 40.000 infirmiers et aides-soignants vivant à Paris et sa proche banlieue et gagnant moins de 1900 euros par mois, a annoncé mercredi la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

"Nous devons reconnaître la situation spécifique de Paris et de la petite couronne", a souligné Mme Buzyn, évoquant des "sujétions", comme le logement ou la garde des enfants, qui "pèsent de manière déraisonnable dans le pouvoir d’achat de certains soignants".

© 2019 AFP