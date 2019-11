NBA: les Clippers se défont des Celtics, Luka Doncic impressionne à tout-va

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

La victoire de haute lutte des Clippers contre les Celtics, l'élan des Rockets stoppé à Denver, la facilité déconcertante de Luka Doncic: les temps forts de mercredi en NBA.

. Le duel

Pour leur premier match ensemble avec les Clippers, Kawhi Leonard et Paul George ont dû s'employer pour venir à bout (107-104), après prolongation, de Celtics venus prouver, en tant que leaders incontestés à l'Est, qu'ils n'avaient pas grand chose à envier aux prétendants de l'Ouest.

Dans cette rencontre à l'intensité digne des play-offs, les deux stars se sont plutôt bien répartis les shoots mais avec une médiocre réussite aux tirs: George (25 pts à 8/18), Leonard (17 pts à 7/20). Mais Kawhi a été déterminant en contrant l'ultime shoot de Kemba Walker au buzzer.

Boston, dans le sillage d'un excellent Jayson Tatum (30 pts) a finalement cédé après des paniers importants du guerrier Patrick Beverley et de l'indispensable sixième homme Lou Williams (27 pts), symboles d'un collectif angelino taillé pour la quête du titre.

. Le stop

Le déplacement des Rockets, qui restaient sur huit victoires, avait valeur de test à Denver. Et les Nuggets leur ont montré qu'il faudra compter sur eux à l'Ouest, en s'imposant (105-95).

James Harden, qui frôle actuellement 40 points de moyenne, s'est contenté de 27 cette fois, à 50% aux tirs. Moins glouton, il n'a shooté que 16 fois, partageant le ballon avec Russell Westbrook bien moins adroit (25 pts, à 8/22).

En face, Denver a dicté le tempo et Nikola Jokic s'est particulièrement illustré (27 pts, 12 rbds). Résultat, la franchise du Colorado est le nouveau dauphin des Lakers.

. L'extra-terrestre

Luka Doncic, 35 points, 11 passes, 10 rebonds, est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire à boucler un triple-double avec au moins 30 points en seulement 26 minutes, lors de la correction infligée par Dallas à Golden State (142-94).

Le meilleur rookie de la saison passée en est à 7 "TD" en 14 matches. Dans l'histoire de la NBA, seul le légendaire Oscar Robertson, recordman en la matière (181), a fait mieux (11) sur une même entame de saison.

Une rapidité qui rime avec précocité puisque avant même de fêter ses 21 ans (le 28 février), Doncic compte 15 triples-doubles. Magic Johnson et LeBron James n'en avaient eux réussi "que" 7 et 5 avant leur majorité.

Le premier quart-temps du Slovène face aux Warriors a tutoyé la perfection avec 22 points (à 6/7 aux tirs dont 5/6 derrière l'arc), soit le record de la saison sur les 12 premières minutes.

Avec cette 13e défaite, la plus lourde de l'ère Steve Kerr (48 points d'écart), Golden State reste englué dans les abysses.

. L'impuissance

Les Spurs n'y arrivent pas. A Washington, face à une équipe du fond de tableau, toutefois portée par un prolifique Bradley Beal (33 pts), ils ont concédé leur septième défaite d'affilée (138-132).

Une série négative que n'avait plus connue Gregg Popovich depuis la saison 1996/1997 et qui était montée à huit, quelques mois avant de drafter un certain Tim Duncan.

Pour San Antonio, dont le défi est de se qualifier pour ses 23e play-offs consécutifs, il faudra stopper l'hémorragie vendredi à Philadelphie.

. Les Frenchies

Rudy Gobert, auteur de 12 points et d'un gros match en défense (15 rbds et 5 contres), a été prépondérant dans la victoire d'Utah à Minnesota (103-95).

Evan Fournier a encore été performant avec Orlando, finissant meilleur marqueur (21 pts) du Magic, néanmoins battu chez le champion en titre Toronto (113-97).

Frank Ntilikina a réalisé son meilleur match offensif de la saison (17 pts à 6/8 aux tirs) à Philadelphie, mais New York a encore craqué sur la fin (109-104).

Nicolas Batum, en sortie de banc, a été actif (5 rbds, 3 passes) mais peu productif (3 pts), lors de la défaite de Charlotte à Brooklyn (101-91).

Résultats des matches disputés mercredi :

Mercredi:

Atlanta - Milwaukee 127 - 135

Brooklyn - Charlotte 101 - 91

Miami - Cleveland 124 - 100

Toronto - Orlando 113 - 97

LA Clippers - Boston 107 - 104 a.p.

Denver - Houston 105 - 95

Chicago - Detroit 109 - 89

Minnesota - Utah 95 - 103

Philadelphie - New York 109 - 104

Washington - San Antonio 138 - 132

Dallas - Golden State 142 - 94

© 2019 AFP