PSG: Neymar de retour contre Lille, Mbappé incertain, Verratti forfait

Saint-Germain-en-Laye (AFP)

Neymar apte pour Lille vendredi, mais pas Kylian Mbappé, incertain, ni Marco Verratti, forfait: l'infirmerie du Paris SG se vide doucement, a indiqué jeudi son entraîneur Thomas Tuchel, mais il reste des inquiétudes à quelques jours du choc face au Real Madrid en Ligue des champions.

En plus de l'Italien (genou), le milieu espagnol Ander Herrera (quadriceps), tout comme le jeune défenseur Loïc Mbe Soh (adducteurs), sont indisponibles pour l'affiche de la 14e journée de Ligue 1.

"On jouera sans Mbe Soh, sans Verratti et Ander Herrera. Kylian (Mbappé) reprend aujourd'hui (jeudi) avec l'équipe. On doit attendre. Je ne sais pas s'il est capable de jouer demain (vendredi). Il a eu de la fièvre", a déclaré le technicien allemand.

Mbappé, déjà absent du dernier match de son club à Brest (2-1) avant la trêve internationale, a contracté un virus avec la sélection qui l'a empêché de prendre part à la victoire des Bleus en Albanie (2-0), dimanche dernier.

Son état de santé est très scruté, car il est attendu sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu, face au club madrilène qui n'a pas caché son projet de l'attirer un jour.

La superstar Neymar devrait, elle, bien faire le déplacement. Absent depuis début octobre en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, le Brésilien a repris cette semaine l'entraînement avec le groupe.

Mais le dossier médical du joueur, encombré par ses problèmes physiques récurrents, incite Tuchel à la prudence: "90 minutes (contre Lille)? C'est trop pour Neymar. Si tu lui demandes, il ne va pas l'admettre, mais c'est comme ça", a expliqué le Souabe.

Le technicien pourra aussi composer avec son gardien Keylor Navas et le défenseur Thomas Meunier, tout comme Thilo Kehrer, alors que des doutes entouraient leur état de forme.

© 2019 AFP