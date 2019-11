Rugby: l'ex-capitaine de l'Ecosse Tom Smith engagé dans une lutte contre le cancer

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

L'ancien capitaine du XV d'Ecosse, Tom Smith, âgé de 48 ans, est "déterminé à lutter contre" contre un cancer colorectal, a-t-il révélé jeudi sur le site internet de la Fédération écossaise.

"J'étais sur mon lit d'hôpital quand j'ai dit à l'encadrement, 'Je suis déterminé à combattre ça' (le cancer)", a expliqué l'ancien pilier aux 61 sélections, membre des Lions britanniques et irlandais, qui a subi d'intenses séances de chimiothérapie et de radiothérapie pour lutter contre un cancer se propageant au foie et au cerveau.

"J'ai fait face à de rudes adversaires et le moins qu'on puisse faire c'est de lutter. Alors au combat", a assuré Smith, installé dans le sud de la France où il a porté le maillot de Brive.

Le sélectionneur de l'Ecosse Gregor Townsend, ancien partenaire de Smith en sélection comme à Brive, est persuadé que "les fans de rugby en Ecosse et dans le monde supporteront le joueur et sa famille dans ces heures difficiles".

Des retrouvailles de l'équipe lauréate du Tournoi des V nations en 1999, dans laquelle évoluait Smith, est prévue en décembre à Edimbourg. A cette occasion seront levés des fonds en faveur de l'ancien capitaine et sa famille.

© 2019 AFP