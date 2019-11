Bam! Pow! Les costumes de la série télé Batman des années 1960 vendus aux enchères

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les costumes de Batman et son acolyte Robin dans la célèbre série télévisée des années 1960 vont être prochainement mis en vente à Los Angeles, avec toute une collection d'autres reliques de la culture populaire, comme "Star Trek" ou "Happy Days".

Ils ont beau ne plus être tout à fait au goût du jour, les tenues que revêtaient les super-héros dans les 120 épisodes diffusés de 1966 à 1968 devraient tout de même atteindre 150.000 à 200.000 dollars.

Selon la maison de vente spécialisée Profiles in History, qui organise les enchères le 17 décembre, il s'agit de l'unique paire de costumes complets utilisés par Adam West et Burt Ward pour incarner Batman et Robin.

D'autres objets issus de la série culte seront également sous le marteau, comme un buste articulé de Shakespeare dissimulant un bouton permettant d'ouvrir la "batcave" ou le téléphone rouge équipant la batmobile.

La vente de la collection de John Azarian, considérée comme l'une des plus importantes du monde, inclut également des tuniques portées par William Shatner et Leonard Nimoy, respectivement capitaine James Kirk et Dr Spock, dans la série Star Trek, estimée chacune entre 40.000 et 60.000 dollars.

Dans un autre domaine, un des fameux blousons de cuir noir de "Fonzie" (Henry Winkler) dans la série "Happy Days" devrait atteindre au moins 25.000 dollars.

En septembre dernier, la même maison Profiles in History avait vendu un casque de Dark Vador dans "L'Empire contre-attaque" pour 1,125 million de dollars.

