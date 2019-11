Commerce: Pékin veut un accord avec les USA mais "répliquera si nécessaire"

Publicité Lire la suite

Pékin (AFP)

Le président chinois Xi Jinping a affirmé vendredi que la Chine désirait parvenir à un accord commercial préliminaire avec les Etats-Unis, mais "répliquerait" en cas de nouvelles sanctions américaines.

"Nous répliquerons si nécessaire mais nous travaillons activement pour tenter d'éviter une guerre commerciale", a averti M. Xi à Pékin devant d'anciens hauts fonctionnaires américains et d'autres responsables étrangers.

"Comme nous l'avons toujours dit, nous ne voulons pas déclencher une guerre commerciale mais nous n'en avons pas peur", a-t-il ajouté, alors que Chine et Etats-Unis s'imposent mutuellement depuis un an et demi des droits de douane punitifs sur un vaste éventail de produits d'importation.

Depuis le début de l'affrontement économique à la mi-2018, le président chinois s'est très rarement exprimé sur le sujet.

Les Etats-Unis menacent d'imposer de nouvelles sanctions commerciales sur les produits chinois au 15 décembre prochain si un accord "préliminaire" n'est pas trouvé d'ici là.

Le président américain Donald Trump a estimé mardi que Pékin n'avait pas encore offert suffisamment de concessions.

Selon le Wall Street Journal, Pékin a invité les négociateurs américains à se rendre en Chine pour une nouvelle série de discussions, mais ces derniers exigeraient au préalable des concessions chinoises.

"Nous voulons travailler en vue d'un accord préliminaire, sur la base du respect mutuel et de l'égalité", a assuré Xi Jinping, qui s'exprimait notamment face à l'ancien secrétaire d'Etat américain, Henry Kissinger, artisan du rapprochement avec la Chine dans les années 1970, et à l'ex-secrétaire au Trésor Henry Paulson.

