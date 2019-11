Coupe d'Europe: une bataille franco-irlandaise

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'Ulster pour un bon coup, le Connacht pour le plein de points, le Leinster pour apprendre et le Munster pour se tester: le week-end n'aura rien d'une ballade pour Clermont, Toulouse, Lyon et le Racing 92, opposés aux provinces irlandaises lors de la 2e journée de Coupe d'Europe de vendredi à dimanche.

. Feux verts: Clermont l'occasion, Toulouse l'obligation

Premier club français à se frotter à un représentant de la verte Erin, l'ASM se déplace à Belfast (vendredi, 20h45) rassurée par son succès bonifié contre les Harlequins (53-21). Les Nord-Irlandais ayant battu Bath (17-16), ils font désormais figure de principal adversaire d'une poule relevée mais pas insurmontable pour les Auvergnats, qui se déplacent avec toutes leurs forces vives pour réaliser un coup: un succès au Kingspan Stadium et la voie des quarts de finale serait toute tracée. Une défaite n'aurait rien de dramatique, surtout si elle est compensée par un (ou deux) bonus.

Toulouse a en revanche une obligation de victoire à domicile face au Connacht, province irlandaise la moins pourvue avec le centre d'origine néo-zélandaise Bundee Aki comme seul international majeur. Le danger étant de prendre de haut l'équipe de Galway, qui a prouvé qu'elle avait toute sa place dans la compétition en battant Montpellier (23-20) lors de la journée inaugurale.

. Verdicts: Racing, Lyon, progression?

Le Racing 92 espère avoir définitivement tourné la page de son triste début de saison en dominant avec le bonus (30-10) les Saracens bis, venus à La Défense sans leurs internationaux anglais encore au repos. "Je pense que les Saracens étaient venus pour gagner, contrairement à ce que beaucoup de gens disent", maintient Laurent Travers. Les Londoniens "ont été surpris par notre entame de match, par l'engagement qu'on a mis. Est-ce qu'on va être capables de rééditer la même performance?", se demande l'entraîneur en chef qui sait que le rendez-vous de Limerick, sous la pluie et le vent, sera un énorme test pour ses troupes, en quête de stabilité pour inscrire enfin son nom sur le trophée européen.

Cela tombe bien, le Munster est un modèle de stabilité, demi-finaliste des 3 dernières éditions, quasiment imprenable à Thomond Park et large vainqueur aux Ospreys (32-13) samedi. Bref, un monument du rugby européen. "Ca va être une belle aventure, un beau défi, un beau et gros défi à relever", résume Travers, dont l'équipe se donnerait en cas de succès toutes les chances de sortir de la poule 4, véritable "poule de la mort" sur le papier.

Lyon, battu sans démériter à Northampton (25-14), ne vise lui pas la qualification mais d'abord une première victoire dans l'épreuve. Quoi de plus beau que de l'obtenir à Gerland devant le Leinster, champion 2018, finaliste 2019 et qui co-détient avec Toulouse le record de trophées (4)? Le leader du Top 14, dont la progression a été fulgurante depuis son accession à l'élite en 2016, tient là un cadre rêvé pour son premier exploit européen.

. Les autres: La Rochelle et Montpellier, rédemption?

Les Rochelais ont bu la tasse face à Exeter (12-31) et fortement compromis leur chances de qualification. Tout n'est pas perdu à condition de s'imposer à Sale, battu à Glasgow et peut-être l'adversaire le plus prenable de la poule 2. Mais les joueurs de Ronan O'Gara, très maladroits face aux Chiefs et qui peinent à appliquer les nouveaux systèmes défensifs de l'Irlandais, en sont-ils capables?

L'équipe qui perdra se dirigera très certainement vers la sortie. C'est tout aussi valable pour Montpellier et Gloucester, les deux perdants initiaux de la poule 5 qui se retrouvent dans l'Hérault avec le même impératif de victoire. Le MHR ne pourra pas encore compter sur son ouvreur Handré Pollard: le champion du monde sud-africain, arrivé mardi dans son nouveau club, doit encore soigner une fracture à la pommette.

Programme de la 2e journée:

Vendredi

Poule 3

(20h45) Ulster (IRL) - Clermont (FRA)

Samedi

Poule 1

(14h00) Trévise (ITA) - Northampton (ENG)

(16h15) Lyon (FRA) - Northampton (ENG)

Poule 2

Exeter (ENG) - Glasgow (SCO)

Poule 3

(18h30) Harlequins (ENG) - Bath (ENG)

Poule 4

(14h00) Saracens (ENG) - Ospreys (WAL)

(18h30) Munster (IRL) - Racing 92 (FRA)

Poule 5

(14h00) Toulouse (FRA) - Connacht (IRL)

Dimanche

Poule 2

(14h00) Sale (ENG) - La Rochelle (FRA)

Poule 5

(16h15) Montpellier (FRA) - Gloucester (ENG)

