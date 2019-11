Retraites: le gouvernement doit "dire où il va", demande Roux de Bézieux (Medef)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a demandé vendredi au gouvernement de clarifier ses intentions sur la réforme des retraites, estimant qu'il était temps de sortir de l'incertitude.

"Le gouvernement doit d'une certaine manière dire où il va", a déclaré au micro de France Info le président de la première organisation patronale française, car "une des raisons du climat actuel, ce sont les incertitudes qui durent depuis la remise du rapport Delevoye" en juillet.

"Je crois qu'il y a un moment où il faut sortir de l'ambiguïté", "il faut que le gouvernement nous dise ce qu'il veut faire", a insisté M. Roux de Bézieux.

Face au front d'opposition au projet gouvernemental qui s'est élargi à deux semaines d'une grève potentiellement massivement suivie et longue dans les transports, le patron des patrons a estimé à propos de la réforme que "tout le monde est contre sans savoir ce qu'il y a dedans".

Le Medef demande un retour du régime de retraites à l'équilibre par un allongement de la durée du travail avant le passage à un système universel par points et la suppression des régimes spéciaux.

Mais M. Roux de Bézieux a reconnu que "dans les entreprises, on a un énorme travail à faire parce que c'est vrai, après 60 ans, on n'emploie pas assez de gens, on ne garde pas assez de gens en emploi".

Il a redit que son organisation était favorable à un "âge pivot" en dessous duquel il y aurait une décote sur la pension. "On ne demande plus le changement de l'âge légal", a-t-il précisé.

