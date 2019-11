À Hong Kong, de jeunes manifestants prodémocratie candidats aux élections locales

À l’approche des élections locales de dimanche à Hong Kong, des dizaines de jeunes manifestants prodémocratie se sont déclarés candidats. Pour eux, le scrutin aura valeur de référendum pour ou contre le pouvoir en place.

Les élections locales hongkongaises verront-elles émerger dimanche 24 novembre des figures de la contestation anti-Pékin ? En tout cas, de nombreux jeunes manifestants prodémocratie sont candidats. À 22 ans, Ho Tsz-Chung fait campagne pour devenir conseiller de district. Il entend ainsi "porter devant le gouvernement la voix du peuple".

Comme lui, beaucoup de jeunes candidats voient le scrutin comme un référendum pour ou contre le pouvoir en place. "Ces élections doivent envoyer un message au gouvernement et insister sur le fait que cette façon de gouverner n’est plus possible", affirme Susi Law, artiste et candidate aux élections locales.

De son côté, Joshua Wong, l’ancien leader du mouvement des parapluies, ne pourra pas se présenter. Les autorités ont invalidé sa candidature. Le jeune homme dénonce un complot politique.