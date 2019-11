Ski alpin: Alexis Pinturault face à une meute emmenée par Clément Noël à Levi

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Vainqueur du slalom géant d'ouverture à Sölden (Autriche) il y a quatre semaines, Alexis Pinturault va faire face à une concurrence affamée dimanche au slalom de Levi (Finlande), une meute emmenée par Clément Noël, révélation de la saison dernière entre les piquets serrés.

Avec la retraite de l'Autrichien Marcel Hirscher, lauréat de la Coupe du monde de ski alpin à huit reprises entre 2012 et 2019, a relancé le suspense dans la course au gros globe de cristal.

Alexis Pinturault, dauphin de Hirscher en 2019, fait figure de prétendant légitime à la succession, au même titre que le Norvégien Henrik Kristoffersen ou l'Italien Dominik Paris. Un statut renforcé par sa victoire sur le glacier du Rettenbach pour l'ouverture de la saison.

Il arrive au-delà du cercle polaire sur une piste qui ne lui a pas énormément souri depuis ses débuts en Coupe du monde: huit participations, quatre sorties de piste et une 8e place comme meilleur résultat.

Mais le skieur de Courchevel a retrouvé au cours de l'hiver 2018/19 une stabilité en slalom, avec seulement une seule sortie de piste à... Levi. Et après cinq années de disette, il est remonté sur le podium: deux fois deuxième (Zagreb et Schladming) et une fois troisième (Kitzbühel).

Le profil plat en Finlande n'est pas forcément le plus favorable pour "Pintu", alors que la concurrence s'est densifiée ces dernières saisons en slalom, notamment avec l'éclosion du talentueux tricolore Clément Noël.

A seulement 21 ans, le Vosgien a réalisé le mythique doublé Wengen/Kitzbühel dans les stations de légende suisse et autrichienne, avant de s'imposer en Andorre à Soldeu pour les finales, pour s'assurer une deuxième place au classement de la Coupe du monde de slalom derrière Hirscher.

Rentré prématurément du stage de préparation des Bleus à Ushuaïa fin septembre en raison de douleurs, Noël sera bien au départ de la course finlandaise où il compte bien inscrire son nom au palmarès.

Dans la lutte pour le gros globe de cristal, le Norvégien Henrik Kristoffersen a perdu de précieux points lors de l'ouverture à Sölden (18e) et devra se rattraper pour ne pas s'engager avec un handicap trop lourd sur Pinturault.

Samedi, les skieuses ouvriront le week-end avec un slalom où Mickaela Shiffrin voudra retrouver sa place sur la plus haute marche du podium, après sa 2e place à Sölden, derrière la pépite néo-zélandaise Alice Robinson (17 ans).

Lauréate à trois reprises en Finlande, Shiffrin devra se méfier de la Slovaque Petra Vlhova, seule skieuse à avoir battu l'Américaine en slalom l'hiver dernier. C'était à Flachau sur un profil de piste plat, comme celui proposé à Levi où Vlhova s'était imposée il y a deux ans.

Programme (heures françaises):

Samedi: slalom dames. 1re manche 10h15, 2nde manche 13h15

Dimanche: slalom messieurs. 1re manche 10h15, 2nde manche 13h15

© 2019 AFP