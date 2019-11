Visite surprise en Irak du vice-président américain Mike Pence

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, s'est rendu samedi pour la première fois en Irak, où il a notamment rencontré des soldats américains sur la base militaire d'Aïn al-Assad, dans l'ouest désertique du pays.

Première visite en Irak pour Mike Pence. Le vice-président des États-Unis a effectué une visite surprise, samedi 23 novembre, sur la base militaire d'Aïn al-Assad (ouest) où il a rencontré des soldats américains. Il s'est ensuite rendu à Erbil (nord) où il s'est entretenu avec le président du Kurdistan irakien.

Aucun programme n'a été communiqué en amont de la visite de Mike Pence en Irak, en proie depuis près de deux mois à sa plus grave crise sociale depuis la chute en 2003 du dictateur Saddam Hussein dans la foulée de l'invasion américaine.

S'il s'est entretenu par téléphone en début d'après-midi avec le Premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi, Mike Pence ne devait cependant rencontrer aucun dirigeant irakien.

Fin décembre 2018, le président Donald Trump avait déjà suscité la polémique en se rendant uniquement sur cette base militaire, située dans l'ouest désertique de l'Irak, sans rencontrer aucun officiel à Bagdad.

Système politique créé par l'occupant américain



En Irak, plus de 340 personnes – en grande majorité des manifestants – ont été tués dans des violences depuis le 1er octobre.



Les protestataires réclament la refonte du système politique. Un système créé par l'occupant américain en 2003 et désormais investi par l'autre grande puissance agissante dans le pays, l'Iran. Les manifestants demandent également un renouvellement total de leur classe dirigeante, qu'ils jugent corrompue et incompétente.



Or, depuis le début de ce mouvement, les États-Unis sont aux abonnés absents. Un silence qui, selon les analystes, révèle le déclin de la première puissance économique mondiale en Irak, voire du désintérêt de Washington pour le deuxième producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Les Américains maintiennent toutefois, encore aujourd'hui, une forme d'engagement en Irak en dirigeant la coalition internationale qui appuie les troupes irakiennes qui luttent contre les cellules jihadistes persistantes du groupe État islamique.

Avec AFP