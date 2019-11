Au Japon, le pape François dénonce la "fausse sécurité" de la dissuasion nucléaire

En visite à Nagasaki, touchée en 1945 par la bombe atomique, le pape François a dénoncé dimanche la dissuasion nucléaire qu’il a qualifiée de "fausse sécurité". Ce rejet clair de la théorie de la dissuasion nucléaire constitue une rupture avec le passé.

Publicité Lire la suite

Une "fausse sécurité" qui envenime les tensions dans le monde. C’est avec ces mots que le pape François, en visite au Japon, a dénoncé depuis Nagasaki, dimanche 24 novembre, la logique de la dissuasion nucléaire garantissant la paix.

Le souverain pontife argentin, arrivé dimanche matin sur l'île de Kyushu (sud-ouest du Japon), où se trouve la ville de Nagasaki, a d'abord prié en silence sous une pluie battante devant le principal monument du "parc de la paix", lieu d'impact de la bombe atomique. Il y a déposé une couronne de fleurs blanches que lui ont remise des survivants.

Il a dénoncé "l'horreur indescriptible vécue dans leur propre chair par les victimes et leurs familles" dans cette ville où une bombe atomique américaine lâchée le 9 août 1945 a fait au moins 74 000 morts. Le pape doit aussi se rendre en fin de journée à Hiroshima, où avait été larguée trois jours plus tôt une autre bombe nucléaire, qui fit 140 000 morts.

"La possession des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive n'est pas la réponse la plus appropriée" à l'aspiration de paix et de stabilité, a attaqué le pape.

"Notre monde vit la perverse dichotomie de vouloir défendre et garantir la stabilité et la paix sur la base d'une fausse sécurité soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance qui finit par envenimer les relations entre les peuples et empêcher tout dialogue", a-t-il ajouté, démontant l'argumentaire classique de la dissuasion nucléaire.

Rupture avec le passé

L'horreur de la guerre et des armes, un cri récurrent de l'Argentin Jorge Bergoglio, s'inscrit dans la continuité des papes qui l'ont précédé.

Mais un rejet clair de la théorie de la dissuasion nucléaire constitue une rupture avec le passé. Devant l'ONU en 1982, Jean-Paul II avait défini la dissuasion nucléaire comme un mal nécessaire "dans les conditions actuelles". Le Saint-Siège a ratifié en 2017 le traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN).

Le Japon, doté d'une Constitution pacifiste, s'est par ailleurs donné en 1967 pour principes de "ne pas produire, détenir ou introduire sur son territoire d'armes nucléaires". Reste que le pays dépend du parapluie nucléaire américain pour sa sécurité.

À peine 440 000 Japonais sont catholiques, sur une population totale de 126 millions d'habitants.

François rencontrera aussi lundi des victimes du séisme de magnitude 9 survenu au large du nord-est du Japon et du tsunami, qui a tué quelque 18 500 personnes le 11 mars 2011, une catastrophe naturelle suivie par le désastre nucléaire de Fukushima.

Avec AFP