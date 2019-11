Coup d'envoi des illuminations de Noël sur les Champs-Élysées, tout de rouge vêtus

Le coup d'envoi des illuminations de Noël sur les Champs-Élysées a été donné dimanche en début de soirée par l'actrice Ludivine Sagnier, en présence d'Anne Hidalgo et de milliers de personnes venues assister à l'événement.

Publicité Lire la suite

Les arbres des la plus belle avenue du monde ont revêtu leur manteau rouge. Le coup d'envoi des illuminations a été donné, dimanche 24 novembre à 18h10 sur les Champs-Élysées. Un mois exactement avant le réveillon de Noël.

C'est l'actrice Ludivine Sagnier, marraine de l'événement, qui a déclenché les illuminations, aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Cris, applaudissements... Selon notre envoyée spéciale, Salomé Saqué, présente sur place, des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la plus belle avenue du monde pour assister à l'événement, et ont laissé éclater leur joie.

Décorations recyclées

"C'est un événement qui a lieu tous les ans, et pourtant il y a toujours autant de monde", réagit un couple dans le public, tandis qu'un homme concède "sans ça,

"Sans ça, Paris ne serait pas dans l'esprit de Noël", admet une jeune fille, regrettant toutefois que les lumières soient rouges, comme l'année précédente.

Rouge, de nouveau, pour répondre au thème de la flamboyance, les décorations de Noël des Champs Élysées sont aussi des décorations "recyclées, pour des raisons d'écologie" précise Salomé Saqué.

Au total, ce sont 2,2 kilomètres d'avenue qui resteront illuminées jusqu'au 8 janvier prochain. Les plus de 500 arbres décorés pour un coût d'un million d'euros (financés à 80% par le comité d'organisation, et à 20% par la mairie de Paris), seront illuminés tous les soirs jusqu'à 2 h du matin, à l'exception des soirs de réveillon. En effet, les 24 et 31 décembre, les Champs Élysées scintilleront toute la nuit.