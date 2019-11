Ski alpin: Noël en tête après la première manche du slalom de Levi

Publicité Lire la suite

Levi (Finlande) (AFP)

Clément Noël a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom de Levi, dimanche en Finlande dans des conditions de visibilité difficiles, devant le Britannique Dave Ryding et le Suisse Ramon Zenhäusern.

Avec un chrono de 54 sec 55, le Vosgien, perturbé par des douleurs au dos à l'automne, relègue à 39/100e Ryding et à 66/100e Zenhäusern sur le podium provisoire de ce premier slalom et deuxième épreuve de la saison de Coupe du monde, avant la deuxième manche à 13h15 heure française.

Révélation de la saison dernière entre les piquets serrés, Noël, 22 ans, a réalisé le mythique doublé Wengen/Kitzbühel dans les stations de légende suisse et autrichienne, avant de s'imposer en Andorre à Soldeu pour les finales, pour s'assurer une deuxième place au classement de la Coupe du monde de slalom derrière Hirscher.

Les autres Français en course dimanche sont loin de leur compatriote et ne disputeront pas la seconde manche réservée aux 30 meilleurs de la première: Jean-Baptiste Grange est 31e à 2 sec 32, Alexis Pinturault 36e à 2 sec 48 et Victor Muffat-Jeandet 40e à 2 sec 75.

