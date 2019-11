Foot européen : le Bayern brille, la Juve et Liverpool insatiables

Le week-end de football européen a été clément pour les ténors de la Premier League et de la Serie A, Liverpool et la Juventus, qui poursuivent leur cours en tête. En Bundeliga, le Bayern a confirmé son retour en force grâce notamment à ses "Frenchies", Benjamin Pavard et Corentin Tolisso. En Espagne, Karim Benzema a offert un précieux succès au Real.

• Premier League : Liverpool et Leicester enchaînent, retour réussi pour Mourinho

Insatiable ! En s’imposant à Crystal Palace (1-2), samedi lors de la 13e journée du championnat anglais, Liverpool a bouclé un 30e match consécutif sans défaite en Premier League. Les Reds comptent toujours huit points d'avance en tête du classement (37 points) sur leur surprenant dauphin, Leicester, lui aussi victorieux sur la pelouse du promu Brighton (0-2). Troisième avec 28 points, Manchester City a rempli son contrat en dominant à domicile son poursuivant direct Chelsea (2-1). Premier match, premier succès pour José Mourinho sur le banc de Tottenham qui a gagné dans la douleur à West Ham (2-3), malgré un début de match flamboyant.

• Ligue 1 : Le PSG dompte Lille, l’OM reste 2e

À quelques jours de son périlleux déplacement sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions, le Paris SG n'a pas forcé pour se défaire de Lille (2-0), vendredi en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Le club de la capitale, qui a enregistré le retour de Neymar, l'a emporté grâce à des buts de ses Argentins Mauro Icardi et Angel Di Maria. L’OM a enregistré un troisième succès d'affilée en s’imposant, dimanche, à Toulouse (0-2). Les Phocéens ont récupéré leur place de dauphin devant Angers, vainqueur la veille contre Nîmes (1-0), et les Girondins de Bordeaux, tombeurs de Monaco (2-1). Opposés au stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne (5e) et Montpellier (6e) pouvaient rêver du podium, mais ils se sont séparés sur un score nul et vierge.

3 points de plus! Bravo les gars!! On continue... 💪🏼 #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/w4z41CcnpD — Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) November 24, 2019

• Liga : le Barça et le Real répondent présents

Rapidement mené au score après deux minutes de jeu, le Real Madrid a fini par s’adjuger la victoire, samedi contre la Real Sociedad (3-1), lors de la 14e journée de Liga, grâce à un nouveau but signé Karim Benzema. Les Merengue sont à égalité de points avec leurs rivaux du FC Barcelone (premier grâce à la différence de buts). Les Catalans se sont imposés, sans la manière, chez le dernier Leganes (1-2), grâce à un but tardif du milieu chilien Arturo Vidal. Enfin, le FC Séville FC s’est hissé à la faveur de sa victoire 1-0 à Valladolid, grâce à un but sur pénalty de l'Argentin Ever Banega.

• Serie A : la Juventus et l’Inter ne lâchent rien



Privée de Cristiano Ronaldo et chahutée à Bergame, la Juventus s'est finalement imposée, samedi lors de la 13e journée de Serie A, grâce notamment à deux buts signés Gonzalo Higuain contre l'Atalanta (3-1) et a conservé son point d'avance sur l'Inter Milan. Solides et redoutablement efficaces, les hommes d'Antonio Conte se sont nettement imposés sur la pelouse du Torino (0-3) sous une pluie battante. Les deux équipes de tête comptent respectivement 35 et 34 points, loin devant la Lazio (3e avec 27 points), qui s’est imposée à Sassuolo (1-2). L’AS Roma s’est hissée à la quatrième place, après une victoire probante, à domicile, contre Brescia (3-0).

• Bundesliga : Le Bayern et Leipzig cartonnent, M’Gladbach se saborde

Le Bayern Munich s’est largement imposé, le 23 novembre lors de la 12e journée, face au modeste Fortuna Düsseldorf (0-4), pour revenir à un point du leader de la Bundesliga Mönchengladbach, battu par le promu Union Berlin (2-0), dans la capitale. Grâce notamment à deux buts de leurs Français Benjamin Pavard et Corentin Tolisso, les Bavarois sont troisièmes, à égalité de points (24) avec le RB Leipzig qui a puni le FC Cologne (1-4). Vendredi soir, Dortmund est passé tout près d’un désastre sur sa pelouse. Mené 3-0 à la pause par la lanterne rouge Paderborn, le Borussia, 6e avec 20 points, a réussi à revenir à 3-3 dans le temps additionnel.