Sandrine Bonnaire : "Il m'a strangulée au point que je me suis évanouie"

La comédienne française Sandrine Bonnaire revient sur l'agression qu'elle a subie il y a 20 ans. Son compagnon, Pierre, l'avait alors rouée de coups et lui avait fait croire qu'elle était tombée. Aujourd'hui, elle n'est toujours "pas guérie".

Près de 20 ans après les faits, Sandrine Bonnaire a accepté de revenir pour France 24 sur cet épisode traumatisant qui l'a laissée meurtrie, pour soutenir les autres femmes.

"Je suis très touchée parce que ça m’est arrivé il y a 20 ans. J’en ai très peu parlé. J’en ai parlé dans un livre que j’ai coréalisé avec deux journalistes que j’aime beaucoup, Tiffy Morgue et Jean-Yves Gaillac. C’est un livre sur mon parcours artistique, de femme. J’avais parlé de ce que j’avais subi, mais je n’avais pas dit qui c’était. Je voulais surtout parler de réparation à l’époque. Je me sentais très fragile, mais je voulais rester discrète et me protéger des médias. Je n’avais pas envie d’étaler ma vie. Je l’ai dit dans le livre de Catherine Ceylac qui est sorti au mois d’octobre "À l’amour à la vie" (Flammarion)".

C’est un livre sur l’amour. On a parlé d’amour, toutes sortes d’amour et puis j’ai parlé d’un amour toxique. J’ai révélé que c’était un ancien compagnon avec lequel je vivais depuis 4 ans, qui m’a strangulée. Nous avons eu une dispute, il m’a attrapée contre un mur. Il m’a strangulée au point que je me suis évanouie.



Je me suis réveillée, je ne sais pas combien de temps après, avec une triple fracture de la mâchoire – j’ai tous les os du visage qui sont cassés-, avec la langue déchiquetée, 8 dents cassées, et avec une ouverture sur le menton. Je saignais énormément.



Il m’a aidée à me réveiller. J’ai craché des morceaux de dents, je saignais énormément. La première réaction a été de lui dire "qu’est-ce que tu m’as fait ?".



Il m’a dit que j’étais tombée. Je l’ai cru bien sûr puisque ça faisait trois ans et demi je vivais avec lui. Il n’y avait jamais eu de prémices de violences, c’était quelqu’un d’assez calme. Aucun signe alarmant dans le passé. Et donc Je l’ai cru.

Je suis allée me regarder dans le miroir et j’ai vu mon visage. J’avais le visage complétement déplacé. J’ai appelé une de mes sœurs pour garder ma fille qui à l’époque avait 7 ans mais heureusement dormait. Ma sœur et venue avec mon beau-frère et c’est lui qui m’a emmenée à l’hôpital avec cet homme qui s’appelait Pierre. Sauf que ce Pierre n’a pas eu la présence d’esprit de m’emmener tout de suite ou d’appeler les secours. J’ai demandé à cet homme de quitter mon domicile.



J’ai été opérée en urgence dans la nuit. Les conséquences de tout ça, c’est que je suis restée paralysée pendant un mois et demi avec toute la mâchoire attachée. Je n’avais plus d’ouverture de bouche et toutes les semaines je devais voir le chirurgien.

Au bout d’un mois et demi, la mâchoire ne se redressait pas et j’étais toujours dans la même situation. Et là les médecins ont parlé de chirurgie esthétique. Là j’ai eu très très peur. Je me suis dit que j’avais été mal prise en charge. Le tournage s’est arrêté deux mois et demi, le temps de récupérer mes capacités. Je tournais un film avec Jacques Dutronc et avec sa compagne ils m’ont conseillée un chirurgien maxillo-facial.

Ce médecin m’a dit « ce n’est pas une chute, vous avez reçu un coup". À partir de là, j'ai porté plainte".