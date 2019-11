Un puissant séisme de magnitude 6,4 fait plusieurs morts en Albanie

Six personnes au moins ont trouvé la mort dans un puissant tremblement de terre qui a frappé l'Albanie tôt mardi, provoquant des dégâts importants et piégeant des habitants sous les ruines d'immeubles effondrés, selon le ministère de la Défense.

Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé l'Albanie aux premières heures, mardi 26 novembre, faisant au moins six morts et 150 blessés légers selon un premier bilan.

Un sismologue albanais, Rrapo Ormeni, a expliqué à la télévision locale qu'il s'agissait du plus puissant séisme survenu dans la région de Durrës depuis 1926.

Le séisme a été ressenti à 2 h 54 locales (1 h 54 GMT) et a suscité des scènes de panique à Tirana. L'épicentre de cette secousse se situait en mer Adriatique, à 34 km au nord-ouest de Tirana, à une profondeur de 10 kilomètres, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen.

Les autorités ont mobilisé environ 300 militaires pour participer aux opérations de secours à Durrës et Thumane où, selon le ministère albanais de la Défense, "il y a des personnes bloquées sous les ruines".



D'après le ministère de la Défense, un homme d'une cinquantaine d'années s'est tué en sautant paniqué de son immeuble à Kurbin. Les corps d'un homme et d'une femme ont été retirés des décombres d'immeubles à Thumane, au nord de la capitale Tirana. Les corps de trois autres personnes, dont une jeune fille, ont été extraits des ruines de bâtiments écroulés à Durrës. Et au moins 150personnes légèrement blessées se sont présentées à l'hôpital à Tirana et Durrës, selon la ministre albanaise de la Santé, Ogerta Manasterliu.



