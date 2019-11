Liban : Saad Hariri affirme qu'il ne veut plus être Premier ministre

L'actuel Premier ministre du Liban, Saad Hariri a déclaré mardi qu'il ne voulait pas être à la tête du futur gouvernement. Il affirme que sa décision est "claire et définitive".

Le Premier Ministre sortant du Liban, Saad Hariri, démissionnaire depuis le 29 octobre dernier, a annoncé mardi 26 novembre le retrait de sa candidature. Il ne devrait donc pas se succéder à lui-même à la tête du prochain gouvernement libanais. Une décision qu'il a qualifié de "franche et définitive".

"Je m'en tiens à ma décision 'tout mais pas moi' afin que soit formé un gouvernement qui puisse répondre aux aspirations des jeunes", a déclaré Saad Hariri dans un communiqué. "Après avoir annoncé cette décision claire et définitive, j'ai confiance que le Président de la République commencera immédiatement des consultations parlementaires" afin de désigner un nouveau Premier ministre.

"Il est clair que le déni chronique exprimé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines est plus dangereux encore que la crise nationale majeure et la crise économique aiguë que traverse notre pays et qu'il nous empêche de faire face à ces deux crises imbriquées", ajoute Saad Hariri.

Selon des sources proches du palais présidentiel, ces consultations débuteront jeudi.

Avec Reuters