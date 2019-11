C1: Lyon a "une formidable opportunité" face au Zenit, selon Garcia

Publicité Lire la suite

Saint-Pétersbourg (AFP)

L'entraîneur de Lyon, Rudi Garcia, a estimé mercredi que Lyon avait une "formidable opportunité" de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg (18H55), estimant que son équipe "montre des visages intéressants" depuis quelques semaines.

- Un match décisif

"C'est une formidable opportunité, on est à la 5e journée et on a l'occasion de se qualifier. Après, c'est un match décisif pour nous mais pour eux aussi. On vient pour gagner, comme on le fait tout le temps et partout", a déclaré Rudi Garcia alors qu'une victoire ou un match nul avec plus d'un but marqué pourraient qualifier l'OL.

L'entraîneur du Zenit Saint-Pétersbourg, Sergei Semak, estime simplement "qu'il faut gagner": "la situation est dictée par notre place au classement", a-t-il ajouté, le Zenit Saint-Petersbourg comptant trois points de moins que l'OL avant cette journée.

- La forme de l'OL

"On sait ce qu'il nous reste à faire, on a une équipe qui vient de gagner quatre de ses cinq derniers matches", a commenté Rudi Garcia.

"C'est une équipe qui montre des visages différents mais des visages intéressants. Pas qu'en termes de jeu mais aussi en termes de combativité, de solidarité", a poursuivi Garcia dont l'équipe s'est imposée contre Nice (2-1) ce week-end malgré une expulsion précoce.

Sergei Semak estime lui que "Lyon, à l'exception de la défaite contre Marseille, joue bien". "Ils essaient de plus contrôler le ballon, jouent agressivement, sont repassé à deux milieux défensifs. Ce sont des changements frappants", a-t-il ajouté.

- Des changements ?

"Je n'ai pas le 11 de départ en tête, j'ai besoin de voir à l'entraînement si tout le monde va bien. On ne sait pas ce qu'il peut se passer jusqu'au dernier moment. On retrouvera en grande majorité ceux qui ont battu Nice mais il est possible qu'il y ait un ou deux changements", a déclaré Rudi Garcia.

- Zenit, une équipe bien organisée

"Cette équipe a des atouts. Sur le plan offensif avec Dzyuba et Azmoun mais aussi de par sa solidité défensive, c'est une équipe très bien organisée. Semak a fait une équipe difficile à manoeuvrer, regardez le match aller (match nul 1-1 à Lyon)", a commenté Rudi Garcia. "Il faudra contenir" ces atouts mais "ça sera à nous d'exploiter leurs faiblesses", a-t-il poursuivi.

L'entraîneur du Zenit a lui regretté l'absence probable d'une de ses pièces maitresses, le vétéran Yuri Zhirkov. "Il est rentré de sélection avec une blessure. C'est dommage qu'il ait déjà manqué assez de matches et qu'il ne soit pas en ce moment dans sa forme optimale", a déclaré Semak.

- Martin Terrier en forme

"C'est un joueur qui a du talent, il a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est un joueur technique, qui va vite, collectif, qui voit clair, qui travaille. Il a besoin de gagner en régularité, devenir un peu plus agressif avec et sans ballon mais j'étais vraiment satisfait de sa prestation contre Nice", a déclaré Rudi Garcia.

- L'absence de Memphis Depay

"C'est comme ça, il faut se concentrer sur ceux qui jouent", a déclaré l'entraîneur de l'Olympique lyonnais au sujet de l'absence de son meilleur buteur en C1, avec quatre buts marqués. "Il y en a d'autres qui doivent prendre la place. Il ne faut pas que ça ne soit que Moussa qui ait sur ses épaules l'objectif de marquer", a-t-il poursuivi.

"Bertrand (Traoré) revient bien. Il est beaucoup mieux depuis quelques semaines. Maxwell (Cornet) est capable d'être décisif, Martin (Terrier) est le plus adroit certainement à l'entraînement. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude", a ajouté Rudi Garcia.

