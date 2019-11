REPORTAGE

Contestation en Irak : reportage aux côtés des manifestants blessés par des tirs

Des manifestants irakiens transportent un homme blessé lors des manifestations antigouvernementales, le 15 novembre 2019, à Bagdad. Alaa al-Marjani, Reuters

En Irak, la contestation s'enracine malgré une répression de plus en plus violente. Depuis le début des manifestations, le 1er octobre, au moins 350 personnes auraient été tuées et 16 000 blessées, selon des sources médicales. Reportage à Bagdad auprès d'une des victimes de cette répression.