Mali : qui sont les 13 soldats français tués dans une collision d'hélicoptères ?

Un hélicoptère de combat Tigre est entré en collision avec un hélicoptère de manœuvre et d’assaut Cougar, selon des sources de la défense. Archive, AFP

Texte par : Aude MAZOUE Suivre

Six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef de la force Barkhane sont morts, lundi soir, au Mali, dans une collision accidentelle de deux hélicoptères, lors d'une opération de combat contre des jihadistes. Sept d'entre eux provenaient du régiment d’hélicoptères de combat de Pau et quatre autres appartenaient à la base de Gap.