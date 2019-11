Le Parlement européen approuve la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen

La nouvelle Commission européenne dirigée par l'Allemande Ursula von der Leyen a remporté le vote de confirmation du Parlement européen et sera investie dimanche 1er décembre.

L'Allemande Ursula von der Leyen devient la nouvelle présidente de la Commission européenne.

La nouvelle Commission européenne a remporté mercredi 27 novembre le vote de confirmation du Parlement européen et sera investie dimanche 1er décembre.



Les députés européens ont approuvé le nouvel exécutif européen par 461 voix contre 157. On compte 89 abstentions. La majorité simple suffisait pour que la commission von der Leyen soit confirmée.



Âgée de 61 ans, l'ancienne ministre allemande de la Défense et proche d'Angela Merkel est la première femme à avoir été élue à la présidence de la Commission européenne.

Ursula von der Leyen a été désignée par les chefs d'État et de gouvernement européens pour succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne pour les cinq années à venir.



Avec Reuters