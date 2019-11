Ligue des champions : Lyon coulé à Saint-Pétersbourg, Lille maté par l’Ajax

Triste soirée pour les clubs français en Ligue des champions. Lyon, qui pouvait être qualifié en cas de succès à Saint-Pétersbourg, a laissé passer sa chance. Même sort pour Lille, battu par l’Ajax Amsterdam et définitivement hors d'Europe.

Publicité Lire la suite

L’Olympique Lyonnais n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière en cette saison 2019/20. Après avoir renoué avec le succès en Ligue 1 le week-end passé, l’OL a de nouveau goûté à la défaite, cette fois en Ligue des champions. Sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg, les Gones avaient pourtant la possibilité de valider leur qualification pour les 8es de finale de la C1. Finalement, ils repartent de leur campagne russe avec une deuxième défaite européenne (2-0), qui les relègue à la troisième place du groupe G.



Les hommes de Rudi Garcia conservent toutefois leur destin en mains grâce au nul obtenu par Benfica à Leipzig (2-2). En cas de succès face aux Allemands le 10 décembre prochain, au Parc OL, ils seront au rendez-vous du top 16 européen.



0.85 - Rudi Garcia affiche 0.85 point par match en Ligue des Champions, soit la moyenne la plus faible dans l’histoire de la compétition pour un entraîneur à minimum 20 matches. Oups. pic.twitter.com/2sQxYMMKjq — OptaJean (@OptaJean) November 27, 2019



Malgré une certaine supériorité dans le jeu, notamment au début de chaque période, l’OL n’a pas su matérialiser ses temps forts. Surtout, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont à chaque fois craqué dans les instants clés de la rencontre : sur une tête de Dziouba juste avant la pause (1-0, 42e) puis sur une frappe d’Ozdoev contrée par Marcelo en fin de rencontre (2-0, 84e).



Plus d'Europe pour les Dogues



Les joutes européennes n’ont pas apporté plus de sérénité du côté de Lille, où le Losc a subi un nouveau revers, le quatrième en cinq matches. Déjà éliminés de la course aux huitièmes de finale, les Lillois avaient appris en avant-match qu’ils ne pourraient même plus postuler à la troisième place de leur groupe, qualificative pour la Ligue Europa. Conséquence directe du résultat nul, un peu plus tôt, entre Valence et Chelsea (2-2).



Sans espoirs, les Dogues n’ont même pas fait illusion, pour l’honneur. La faute à un début de rencontre totalement manqué, que Ziyech s’est chargé de sanctionner du gauche (0-1, 2e). Derrière au score, les hommes de Christophe Galtier ont bien eu l’occasion de recoller à la demi-heure de jeu, mais Bamba, au point de pénalty, a totalement manqué sa reprise du gauche (30e). Mais c'est finalement Promes, en deuxième période, qui s'est chargé de mettre un terme au suspense (0-2, 59e).



• Tous les résultats de la soirée



Racing Genk 1 – 4 RB Salzbourg

Liverpool 1 – 1 Naples

Slavia Prague 1 – 3 Inter Milan

FC Barcelone 3 – 1 Borussia Dortmund

Zénith Saint-Pétersbourg 2 – 0 Lyon

RB Leipzig 2 – 2 Benfica

Valence CF 2 – 2 Chelsea

Lille 0 – 2 Ajax Amsterdam