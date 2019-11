Black Friday : du rêve au cauchemar

Black Friday : du rêve au cauchemar

Ces dernières années, il a fait irruption aux côtés d'Halloween, tout droit débarqué des États-Unis à l'assaut du monde et de la société de consommation. Le Black Friday, ces remises qu'affichent les sites de vente en ligne et plus récemment les grandes surfaces, le vendredi suivant la fête de Thanksgiving. Face à cet évènement promotionnel, la résistance s'organise. Des "White" ou "Green Friday" tentent de sensibiliser le citoyen-acheteur aux méfaits de la surconsommation. Faut-il s'inquiéter de cette frénésie consumériste qui s'exprime au mépris de l'environnement ?

