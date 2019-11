Le Sénégal rend hommage à Colette Senghor, épouse et muse de l’ancien président

Colette Senghor, ancienne première dame du Sénégal et épouse de l'ancien président et poète de la négritude Léopold Sédar Senghor, est morte à l'âge de 93 ans dans sa maison de Normandie. Elle doit être inhumée jeudi, auprès de son mari à Dakar, selon sa volonté.

Les hommages venant d’Afrique et de France se sont multipliés depuis l'annonce de sa mort. L'ancienne première dame du Sénégal Colette Senghor, épouse de l'ancien président et poète Léopold Sédar Senghor, est décédée à l'âge de 93 ans dans sa demeure familiale à Verson, (Calvados), a communiqué lundi 27 novembre la municipalité normande.

La défunte sera inhumée jeudi 28 novembre, (et non mercredi comme initialement annoncé), au cimetière catholique Bel-Air à Dakar, près de son mari, selon sa volonté. Sa dépouille est arrivée mardi à Dakar dans la soirée.

Hommage de Macky Sall et Abdou Diouf

"Élégante et discrète", Colette Senghor était "a toujours veillé et épaulé son mari dans sa vie politique et a été la source de son inspiration dans sa vie artistique", a souligné la commune."J'ai appris avec émotion le rappel à Dieu de Mme Colette Senghor, je rends hommage à la 1ère Première Dame du Sénégal, femme discrète et femme de l'ombre de feu le Pdt Léopold S. Senghor. À sa famille, je présente, au nom de la nation, mes condoléances les plus attristées", a pour sa part réagi dans la nuit sur Twitter le président sénégalais Macky Sall.

Abdou Diouf, successeur de Léopold Sédar Senghor à la présidence de 1981 à 2000, a lui aussi rendu à la poétesse un vibrant hommage. "Le monde a connu peu de Première Dame comme Colette Senghor. […] Je dois dire que je suis peiné du décès de Colette Senghor. C’était une femme merveilleuse à tout point de vue. C’était une femme remarquable. Je dirai même que c’est l’une des plus remarquables premières dames dans le monde et dans l’histoire", a déclaré l’ancien président, selon Les Échos.

"Muse" et "tendre compagne"

Née le 20 novembre 1925 à Mouzay, dans la Meuse, Colette Senghor, née Hubert, était issue d'une famille de vieille noblesse normande. Elle est devenue la seconde épouse de Léopold Sédar Senghor, alors qu’il était député du Sénégal, le 18 octobre 1957. La jeune femme est présentée au parlementaire africain peu après son divorce d'avec la Guyanaise, Ginette Eboué, fille de l'ancien gouverneur du Tchad Félix Éboué. Le président, qui a eu deux enfants en première noce, qualifiera cette union de "mariage par devoir" par opposition à son mariage d'amour avec Colette, de dix-neuf ans sa cadette.

Leur mariage est célébré le 18 octobre 1957. De leur idile naît l'année suivante un fils, Philippe, qui trouve la mort dans un accident de voiture au Sénégal le 6 juin 19811. Dans le recueil de poèmes "Lettres d'hivernage", Léopold Sédar Senghor évoque la douleur de la perte de son fils mais consacre aussi une large place à sa "muse" et "tendre compagne.

À partir de 1960, pendant les années de présidence de son mari, Colette s’attache à ne prend aucune position politique publique, se consacrant entièrement à ses productions poétiques. Quand Senghor quitte le pouvoir, le couple se retrouve fréquemment en Normandie.

Colette Senghor, au chevet de la mémoire du président-poète

Au décès de son époux en 2001 à Verson, Colette Senghor veille tout particulièrement sur la mémoire de son mari. Elle a fait en sorte qu'une partie de ses archives soit conservée, notamment, au sein de la salle Djilor dans l'Espace Senghor à Verson", ajoute la commune qui rend chaque année hommage à ce "bel héritage" à travers sa programmation culturelle.

Poète et écrivain, Léopold Sédar Senghor a été un chantre de la Négritude, un mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il a fondé dans les années 30 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas. Agrégé en grammaire française, il a été le premier Africain membre de l'Académie française.