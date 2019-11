RD Congo : la rougeole fait plus de morts qu'Ebola

La rougeole a fait plus de 5 000 morts en République Démocratique du Congo depuis janvier, deux fois plus que l'épidémie du virus Ebola qui sévit depuis août 2018 dans ce pays, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la Santé.

Depuis janvier, plus de 5 000 personnes sont mortes de la rougeole en RD Congo. La plupart des victimes sont des enfants et des nourrissons. "À l’heure actuelle, l’épidémie en RDC est la plus importante au monde, c’est l’une des plus importantes que nous ayons jamais vue, assure Kate O'Brien, directrice du département d'immunisation de l'OMS. Elle est présente dans tout le pays et ne se limite pas à certaines parties. Les autorités du pays estiment qu'il y a eu, comme je l'ai dit, plus de 250 000 cas et plus de 5 000 décès imputables à la rougeole."

La rougeole, caractérisée par l'éruption de taches rouges sur la peau, est causée par un virus qui se transmet très facilement par contact direct ou dans l'air ambiant. La dernière épidémie de rougeole dans ce pays avait été déclarée en juin et en septembre, une vaste campagne de vaccination avait été lancée en urgence.

La rougeole a fait plus de morts que le virus Ebola qui sévit en RD Congo depuis août 2018 et qui a tué quelque 2 200 personnes. Les équipes médicales font leur possible pour éradiquer ces deux épidémies, mais leurs efforts sont entravés par la violence qui sévit dans l'est du pays. Jeudi 28 novembre, trois membres d'une équipe anti-Ebola ont été tués dans une attaque armée.