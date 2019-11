Seniors Geeks : liés par la console

70 ans et toujours une manette dans les mains : pour Jean-Claude et Maria, le jeu vidéo est une manière d'éviter l'isolement. L'association Silver Geek propose aux seniors de briser la fracture numérique avec un aspect ludique, comme avec un jeu de bowling virtuel.

Les deux septuagénaires sont en compétition depuis plusieurs mois et ont déjà remporté des titres départementaux et régionaux. Aujourd'hui ils bataillent toujours pour obtenir un titre national. Une vraie structure les accompagne : l'association, les proches et supporters, ainsi qu'un coach, suivent leurs déplacements. Une découverte pour Jean-Claude, 76 ans et compétiteur dans l'âme, qui s'est illustré à la Paris Games Week devant une foule bouillante : "J'ai adhéré tout de suite parce que c'était organisé par des jeunes (…) on fait des trucs formidables".

Brigitte Tondusson, présidente de l'association, elle, y voit le moyen de familiariser les seniors avec le numérique de manière générale : "On souhaitait le faire de manière différente de ce qui existe, aller sur du ludique. Tous les collaborateurs assurent la bonne marche du projet, même les derniers arrivés, comme Loïc Froger en service civique, il s'est improvisé coach e-sport et prodigue ses conseils jeux vidéo aux plus âgés : "C'est vrai qu'on vit dans une société où on est cloisonné par catégorie d'âge, et d'aller rencontrer des personnes âgées, c'était vraiment très intense".

En 2017, l'association Petit frères des pauvres révélait que plus de 900 000 séniors vivaient isolés en France, un triste constat que tentent d'endiguer Silver Geek à sa manière.