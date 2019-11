Football : Arsenal a décidé de se séparer de son entraîneur Unai Emery

Arsenal a annoncé, vendredi, le limogeage de son entraîneur espagnol Unai Emery, et son remplacement temporaire par son adjoint Freddie Ljungberg. Le club anglais n'a gagné aucun de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, sa pire série depuis 1992.

Publicité Lire la suite

La série de mauvais résultats d'Arsenal a poussé la direction du club londonien à limoger, vendredi 29 novembre, son entraîneur Unai Emery, au lendemain d’une défaite à domicile contre Francfort, en Ligue Europa.

L’ancien coach du PSG est remplacé temporairement par son adjoint et ancien joueur Freddie Ljungberg, selon un communiqué du club.

Auteur d'un nul dans le temps additionnel face à l'avant-dernier Southampton (2-2) samedi, Arsenal n'a gagné aucun de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, sa pire série depuis 1992. Les Gunners comptent 8 points de retard sur le Top 4 de la Premier League qui qualifie pour la Ligue des Champions.

Nos 7 derniers matchs :



Arsenal 2-2 Palace

Liverpool 5-5 Arsenal

Arsenal 1-1 Wolves

Vitoria 1-1 Arsenal

Leicester 2-0 Arsenal

Arsenal 2-2 Soton

Arsenal 1-2 Eintracht



... Nous n'avions jamais connu une série aussi immonde en 1235 matchs sous Wenger...CQFD #AFC — Arsenal French Club (@FrenchAFC) November 28, 2019

Cible de toutes les critiques en raison de choix surprenants, comme la mise à l'écart prolongée de Mesut Özil, et de la médiocrité du jeu de son équipe après plus d'un an en place, Unai Emery n’a jamais réussi à redorer le blason des Gunners.

Depuis son arrivée en 2018, après le départ d’Arsène Wenger, le Basque a emmené le club en finale de la Ligue Europa, mais a échoué à le qualifier pour la C1.

Avec AFP