F1: Lewis Hamilton, de Mercedes, retrouve enfin la pole à Abou Dhabi

Yas Marina (Emirats arabes unis) (AFP)

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché samedi la pole position du 21e et dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi, sa première depuis l'Allemagne fin juillet.

Il met fin ainsi à une période de disette inhabituelle pour lui qui est le recordman de l'exercice, avec désormais 88 positions de pointe à son compteur.

"Ça fait longtemps que j'essayais de retrouver la pole, a-t-il réagi. Nous avons travaillé très dur et les autres pilotes se sont également très bien débrouillés les samedis. Mais nous n'arrêtons jamais de travailler, nous n'abandonnons jamais et nous sommes toujours à la recherche de ces millisecondes supplémentaires."

Le désormais sextuple champion du monde, à une longueur du record de l'Allemand Michael Schumacher, partagera la première ligne avec le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) dimanche.

Son équipier finlandais Valtteri Bottas, deuxième des qualifications, est en effet sous le coup d'une pénalité le renvoyant en fond de grille pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

La deuxième ligne sera occupée par les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Allemand Sebastian Vettel et la troisième par l'autre Red Bull du Thaïlandais Alexander Albon et la McLaren du Britannique Lando Norris.

A noter également la neuvième place sur la grille pour l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et l'avant-dernière pour le Polonais Robert Kubica (Williams), pour ce qui ce pourrait être les derniers départs en F1, ceux-ci ne disposant pas de volants l'an prochain.

Les Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas) seront onzième et quinzième respectivement.

© 2019 AFP