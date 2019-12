Ski alpin: l'incroyable comeback de Thomas Dressen à Lake Louise

Publicité Lire la suite

Lake Louise (Canada) (AFP)

Un an jour pour jour après une très lourde chute et une rupture des ligaments croisés du genou droit, l'Allemand Thomas Dressen a effectué un incroyable comeback en Coupe du monde de ski alpin en remportant la descente de Lake Louise au Canada samedi.

Le 30 novembre 2018, Thomas Dressen avait terminé sa descente de la Birds of Prey de Beaver Creek (Colorado) dans les filets de sécurité, après une très lourde chute. Bilan: rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit, et une épaule gauche luxée. Évidemment, sa saison, qui venait juste de commencer, était d'ores et déjà finie.

Exactement un an après ce terrible accident, le voilà à nouveau au sommet, vainqueur de la descente de Lake Louise dans les Rocky Mountains de l'Alberta.

"Je ne m'étais pas imaginé que ça se passe ainsi. C'est de la folie", a commenté au micro de la télévision autrichienne ORF l'Allemand de 26 ans, vainqueur de la prestigieuse descente de Kitzbühel en janvier 2018 mettant fin à 39 ans de disette côté allemand.

"Beaucoup de choses doivent s'accorder, les moindres fautes sont fatales. Pour moin aujourd'hui, tout a été à la perfection", a-t-il ajouté.

Sa fin de course, avec ses qualités d'excellent glisseur, a été magistrale pour combler de 30/100es de retard qu'il avait sur l'Italien Dominik Paris, alors meilleur temps aux deux tiers du parcours.

Il s'est finalement imposé avec deux petits centièmes d'avance sur Paris et vingt-six sur les Suisses Beat Feuz et Carlo Janka, qui partagent la troisième place.

Le skieur de Garmisch-Partenkirchen signe ainsi sa troisième victoire en Coupe du monde, puisqu'en mars 2018, il s'était également imposé en Norvège à Kvitfjell, sur la piste des Jeux olympiques 1994 de Lillehammer.

Pourtant les sensations de Dressen depuis le début de la semaine dans l'Alberta n'étaient pas idéales, "un peu amoindri et malade", avait-il expliqué.

Avec sa deuxième place, Dominik Paris a parfaitement lancé sa saison à la poursuite du Français Alexis Pinturault et du Norvégien Henrik Kristoffersen dans la quête au gros globe de cristal, à nouveau ouverte après le départ à la retraite de l'Autrichien Marcel Hirscher, octuple tenant de la Coupe du monde de ski alpin.

Le super-G dominical offrira une nouvelle occasion à Paris, mais également à Janka, d'affirmer leurs prétentions sur le classement général.

Côté français, Adrien Théaux a pris la 9e place, seulement accompagné de Johan Clarey (13e) dans le top 15 à Lake Louise.

