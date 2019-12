Ski: Shiffrin en tête du slalom après la première manche à Killington

Publicité Lire la suite

Killington (Etats-Unis) (AFP)

L'Américaine Mikaela Shiffrin a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom de Killington (Vermont), avec un confortable matelas de plus d'une seconde d'avance sur sa première concurrente, la Slovaque Petra Vlhova, dimanche.

Shiffrin, lauréate des trois premiers slaloms disputés à Killington en Coupe du monde (2016, 2017 et 2018), a bouclé son premier passage en 51 sec 98. Vlhova accuse déjà un retard de 1 sec 13 sur Shiffrin, alors que la Suissesse Wendy Holdener pointe à 1 sec 74. Toutes les autres slalomeuses sont à plus de deux secondes.

L'Américaine de 24 ans peut signer son 62e succès en Coupe du monde et rejoindre au palmarès l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll, quatrième skieuses la plus couronnée derrière l'Autrichien Marcel Hirscher (67), l'Américaine Lindsey Vonn (82) et le Suédois Ingemar Stenmark (86).

La seconde manche est programmée à 13h00 locales (19h00 françaises)

