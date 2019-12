Top 14: le LOU blessé, l'UBB survoltée, les "gros" à l'affût

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Malgré des fortunes contraires, Lyon et Bordeaux restent confortablement en tête du Top 14, dix points devant un troupeau d'équipes mené par Clermont, Montpellier et Toulon, sorties victorieuses de la 10e journée.

Prise en tenaille entre deux rencontres européennes, cette journée a permis d'estimer les forces en présence à l'orée du deuxième tiers de la saison régulière. Ainsi, après deux défaites européennes, le leader Lyon (35 pts) a été puni à Montpellier (33-8) et voit Bordeaux (34 pts) fondre sur lui après sa performance (34-30) du week-end sur le terrain du Racing 92 (11e, 19 pts).

Les deux demi-finalistes virtuels ont de la marge sur leurs nouveaux poursuivants aux noms ronflants: Clermont, vainqueur d'Agen (30-13), Montpellier et Toulon, victorieux à Pau (19-9), se positionnent à égalité avec 24 points aux 3e, 4e et 5e place.

En attendant le dernier match dimanche (16h50) entre Toulouse (10e, 19 pts) et Bayonne (9e, 21 pts), La Rochelle (22 pts) clôt le top 6 après son succès contre Castres (11e, 18 pts).

En battant dans un match de la peur le Stade Français (26-21), Brive est venu dimanche s'inviter à la fête, aux portes des places qualificatives (7e, 22 pts).

Les Parisiens, première équipe à prendre un point (bonus défensif) en Corrèze cette saison, ont montré de belles choses sous les ordres de leur nouveau duo d'entraîneurs novices Laurent Sempéré - Julien Arias, mais restent détachés comme lanterne rouge (14e, 10 pts).

La perf': Bordeaux, 12 ans après

Le 10 mars 2007, l'Union Bordeaux-Bègles gagnait sur le terrain du Racing 92 (16-12) en Pro D2. Depuis, les Girondins n'avaient plus remporté un match dans les Hauts-de-Seine. La série de neuf défaites a pris fin samedi dans un match spectaculaire avec quatre essais de chaque côté, des actions de classe et donc, à la fin, un exploit dans l'Arena de la Défense.

Sur fond de duel de trois-quarts à l'accent fidjien entre Virimi Vakatawa (3 essais) et Semi Radradra (2 essais), l'UBB a assumé ses prétentions face à un habitué des six premières places. Plus que jamais, les Girondins semblent prêts à jouer la première phase finale de leur histoire, depuis leur accession dans l'élite en 2011.

La contre-perf': Mauvaise passe lyonnaise

Lyon, autre équipe qui a profité de la Coupe du monde au Japon, où peu de ses joueurs étaient envoyés, vit le premier moment compliqué de la saison.

Si la digue lyonnaise avait déjà été fissurée à Clermont le 20 octobre (24-15) puis sérieusement fragilisée en Coupe d'Europe avec deux défaites à Northampton (25-14) et face au Leinster (13-6), elle a cette fois complétement cédé à Montpellier, laissant le bonus offensif à l'adversaire (33-8).

Méconnaissable samedi, le LOU, invaincu lors de ses sept premières rencontres de championnat, n'a donc gagné qu'un match sur les cinq derniers, contre la Rochelle en Top 14 (45-17).

La décla: "Dédicace à tous les incompétents", signée Urios

Le manager de Bordeaux-Bègles Christophe Urios a savouré à sa manière la belle victoire des Bordelais sur le synthétique du Racing: "On a préparé le match avec cette intention-là, montrer qui nous étions. On a joué pour gagner et aujourd'hui on a montré qu'on savait jouer au rugby. C'est une dédicace à tous les incompétents du rugby qui pensaient que je ne savais pas jouer au rugby". Manifestement, Urios avait quelques comptes à régler. Le message est passé.

